Климкин обсудил с сенаторами США заявление Луценко

Источник: Корреспондент.net

Министерст иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 21 марта, встретился с делегацией американских сенаторов и конгрессменов и обсудил с ними вопросы заявлений генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США в Украине. Об этом в комментарии Укринформу заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Министр иностранных дел Украины четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он отметил, что мы благодарны за устойчивую поддержку Соединенных Штатов в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействии в проведении реформ в Украине и достижении европейские и евроатлантические стандартов", - акцентировала пресс-секретарь МИД.

Она также сообщила, что МИД Украины плодотворно сотрудничает с послом США в Украине Мари Йованович и ценит ее роль в развитии стратегического партнерства между США и Украиной.

"Павел Климкин поддерживает прекрасные отношения с послом США. Мы также высоко ценим личную роль посла Мари Йованович и ее команды в развитии стратегического партнерства между нашими государствами", - отметила Зеленко.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поддержал посла США Мари Йованович после скандального заявления генпрокурора.