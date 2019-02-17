Климкин подвел итоги Мюнхенской конференции

Источник: Корреспондент.net

Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, по завершению Мюнхенской конференции по вопросам безопасности написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции много мыслей. В общем оптимистичных, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности", - пишет министр.

"Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", - отмечает Климкин.

Впрочем, по его словам, все больше становится тех, кто осознает, что "дальше так продолжаться не может - с Россией нужно что-то делать".