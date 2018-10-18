18.10.2018
Климкин прокомментировал заявление Госдумы России
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Государственной думы России Об обострении ситуации в Украине, принятое в четверг, 18 октября.
"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - сказал он, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе.
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