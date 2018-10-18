Климкин прокомментировал заявление Госдумы России

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Государственной думы России Об обострении ситуации в Украине, принятое в четверг, 18 октября.

"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - сказал он, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе.