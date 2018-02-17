Климкин рассказал о виновных в срыве "нормандской" встречи

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что для удачных переговоров в "нормандском формате" необходимо присутствие всех глав МИД четырех стран. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз – у немецкой делегации :)", - отметил он.

Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля.

В пятницу Климкин сообщил, что немецкая делегация не успевает вернуться в Мюнхен до 18:00, когда была запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате", поэтому встреча может быть перенесена на субботу.