Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже

Источник: Корреспондент.net

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.

Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.