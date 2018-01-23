23.01.2018
Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже
Источник: Корреспондент.net
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 23 января, провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время конференции в Париже. О этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась)", — говорится в сообщении МИД.
Отметим, что во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
Новости раздела
Мир
23.01.2018
ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу
В резолюции о гуманитарных последствиях войны на Донбассе впервые упоминается проголосованный украинским парламентом закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором.
Мир
23.01.2018
В Париже Сена вышла из берегов, объявлена тревога
Уровень воды в Сена поднялся почти до пяти метров, в результате река вышла из берегов. В Париже объявили тревогу и закрыли несколько тоннелей.
Мир
22.01.2018
Комментарий: "Раньше лучше было", или Жалобы Сергея Лаврова на Запад
Даже во время "холодной войны" Запад был не так враждебно настроен по отношению к Москве, как сегодня, пожаловался глава российского МИДа. Он не совсем не прав, считает Миодраг Шорич.
Мир
22.01.2018
Сенат США открыл путь для возобновления работы правительства
Сенаторы проголосовали за прекращение дебатов по проекту временного бюджета. Его принятие позволит федеральному правительству продолжить работу как минимум до 8 февраля.
Мир
22.01.2018
Совет Европы сократит штат и активность организации из-за неплатежей Турции и России
Генсек признал, что часть активности Совета Европы придется свернуть; также стоит ожидать некоторого сокращения штатов.
Мир
21.01.2018
Иран призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
В Иране заявили, что кризис в Африне может усилить террористические группы в северной Сирии
Мир
21.01.2018
Десятки тысяч греков выступили против "кражи" названия Македония
В Салониках десятки тысяч греческих националистов выступили против использования названия Македония соседней страной. В самой Македонии скоро пройдет референдум о новом наименовании для страны.
Мир
20.01.2018
Эрдоган заявил о наступлении на курдов в Сирии
Турецкие войска начали наземную операцию в сирийском регионе Африн. Президент Турции уже наметил место проведения следующей операции против курдов.
Мир
20.01.2018
В Турции разбился школьный автобус: 11 погибших
В Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек. Полиция задержала водителей автобуса.
Мир
20.01.2018
Нападающие на посольство Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения
В результате нападения никто не пострадал
Мир
19.01.2018
В ФРГ удаляют 100 процентов постов, разжигающих ненависть
В соответствии с договоренностями с Брюсселем Facebook, Twitter и Youtube к концу 2017 года стали удалять 70 процентов контента, на который поступили жалобы из стран ЕС. Год назад этот показатель был в 2,5 раза меньше.
Мир
19.01.2018
США видят в России и Китае "растущую угрозу"
Авторы концепции стратегии национальной обороны США обвиняют Москву в нарушении границ с соседними странами, напоминая о конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма.
Мир
19.01.2018
Премьер-министр Чехии лишен неприкосновенности
Андрей Бабиш и его соратник Ярослав Фалтынек подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций в рамках дела Ферма Гнездо аиста.
Мир
19.01.2018
Еврокомиссар рассказал, какие страны могут стать членами ЕС к 2025 году
Европейский Союз начинает дипломатические усилия по ускорению действий, которые присоединят шесть стран западных Балкан к ЕС
Мир
18.01.2018
Итальянская полиция провела операцию против китайской мафии
Китайская преступная группировка держала под контролем логистику нескольких тысяч фирм по всей Европе. Ее участники обвиняются в шантаже, вымогательстве и торговле наркотиками.
Мир
18.01.2018
Уполномоченная по правам человека ФРГ призывает защитить "Мемориал"
Немецкий омбудсмен призвала Москву незамедлительно провести расследование возможного поджога офиса "Мемориала" в Назрани. Бербель Кофлер выразила обеспокоенность состоянием здоровья правозащитника Оюба Титиева.
Мир
18.01.2018
AirSpaceX показала летающее электрическое такси
Аппарат способен вертикально садиться и взлетать и предназначен для перевозки пассажиров и грузов на скорости около 400 км/ч.
Мир
18.01.2018
Проверка всех женщин на наличие "гена Анджелины Джоли" может предотвратить рак
Актриса удалила себе грудь, яичники и маточные трубы из-за высокого риска возникновения рака
Мир
18.01.2018
В Минске началось первое в 2018 году заседание ТКГ по Донбассу: Обсуждают списки на новый обмен
Это также первое заседание после проведенного 27 декабря обмена заложниками
Мир
18.01.2018
Цунами популистов, кровавые режимы и гендерные войны: Как обстояли дела в 2017 году с правами человека в мире
Human Rights Watch назвала главные вызовы, с которыми пришлось столкнуться мировой демократии в 2017 году
Мир
17.01.2018
Трамп обвинил Россию в помощи КНДР по преодолению санкций
Президент США похвалил усилия Китая, блокирующего поставки нефти и угля режиму в Пхеньяне. При этом, по словам Трампа, Москва частично сводит на нет усилия Пекина.