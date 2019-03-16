Климкин за предоставление двойного гражданства представителям украинской диаспоры

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин высказался за предоставление двойного гражданства представителям украинской диаспоры после того, как стало известно, что гражданство Украины в 2018 прекратили в 6 раз больше лиц, чем получили.

Об этом он сообщил в интервью радиоканалу "Культура", передают Українськi Новини.

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто (должны - ред.) прописать критерии. Конечно, мы к этому (будем - ред.) идти", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности упрощения получения гражданства Украины для представителей диаспоры.

Он отметил, что люди, которые покидают страну, все равно остаются частичкой Украины.