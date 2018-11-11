КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

Источник: DW

Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.