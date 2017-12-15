КНДР намерена стать самой мощной ядерной державой

Источник: Корреспондент.net

Северная Корея будет идти к цели стать самой мощной ядерной и военной державой. Об этом заявил постпред страны при ООН Ча Сон Нам.

"КНДР, несмотря на то, кто и что говорит, будет идти вперед и победно прогрессировать как самая мощная ядерная и военная держава", – сказал он во время выступления на заседании Совбеза ООН по Северной Корее в пятницу, 15 декабря.

Ча Сон Нам подчеркнул, что "для всех очевидно, что КНДР не нарушает интересов других стран".

"Наличие ядерного оружия служит только для самообороны и поддержания безопасности в регионе", – отметил северокорейский дипломат.

По его словам, КНДР является "ответственной ядерной державой, страной, приверженной миру" и выполняет все обязательства по нераспространению, в частности, не допускает незаконной передачи оружия и технологий третьим сторонам.

"То, что КНДР обладает ядерным оружием, в любом случае не является нарушением ни одного международного закона или правила. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия наиболее оправданным образом", – резюмировал Ча Сон Нам.

После выступления северокорейского дипломата, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, глава МИД Японии Таро Коно и вице-министр Южной Кореи Чо Хун вновь заявили, что не признают ядерный статус КНДР.