КНДР предпринимает новые шаги по сближению с Южной Кореей

Источник: DW

КНДР и Южная Корея согласовали свои часовые пояса, сообщило в пятницу, 4 мая, государственное северокорейское агентство KCNA. В 2015 году Пхеньян установил свой часовой пояс, который отстает от южнокорейского времени на 30 минут. В субботу, 5 мая, КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время.