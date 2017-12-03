КНДР предупредила США об угрозе начала ядерной войны

Источник: DW

Северная Корея в свете начинающихся 4 декабря совместных маневров США и Республики Корея напомнила Вашингтону, что подобные шаги с его стороны чреваты началом ядерной войны.

Пхеньян воспринимает пятидневные военно-воздушные учения Vigilant Ace в тихоокеанском регионе как "явную и всестороннюю провокацию против Корейской Народно-Демократической Республики". Ответственность за возможную эскалацию конфликта КНДР возлагает на Соединенные Штаты, которые называет "поджигателем войны".

Воздушные маневры Vigilant Ace - крупнейшие из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. В них задействованы около 12 тыс. американских военнослужащих, более 230 боевых самолетов, включая многоцелевые истребители пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и бомбардировщики Lockheed Martin F-35 Lightning II.