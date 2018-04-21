КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний

Источник: DW

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила Северную Корею войти в свои ряды. Таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения, заявил в субботу, 21 апреля, Лассина Зербо, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO.

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных и испытаний. Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще 3 государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Германию, Украину и Россию.

Эксперт предостерегает от излишнего оптимизма в адрес КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш наряду с прочими мировыми лидерами приветствовал решение КНДР прекратить ядерные испытания. "Этот положительный шаг вперед ведет к созданию доверия и долговременному процессу мирной денуклеаризации Корейского полуострова".

Одновременно с этим немецкий эксперт по политике Северной Кореи Рюдигер Франк (Rüdiger Frank) предостерег от излишнего оптимизма в связи с решением КНДР. "Северная Корея хочет создать успешную экспортную экономику, поэтому им нужно избавиться от санкций", - заявил Франк. Помимо этого, Пхеньяну нужна экономическая помощь, взамен на что он сможет пустить в страну международных инспекторов. Однако Франк не верит в то, что Северная Корея будет готова "так быстро сдать ядерное оружие", которое является "гарантией выживания" режима в Пхеньяне. По мнению эксперта, КНДР не хочет быть зависимой ни от Китая, ни от Америки.