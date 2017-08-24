24.08.2017
КНДР смоделировала ракетный удар по США
Источник: КорреспонденТ.net
Власти Северной Кореи опубликовали видео, на котором показано, как мог бы выглядеть ракетный удар по американскому острову Гуам, сообщает Ёнхап.
"Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты Хвасон-12 будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать", – говорится в пояснении к видеоролику.
Северокорейские власти надеются, что американские политики "дважды подумают об итогах возможной войны".
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