КНДР смоделировала ракетный удар по США

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Северной Кореи опубликовали видео, на котором показано, как мог бы выглядеть ракетный удар по американскому острову Гуам, сообщает Ёнхап.

"Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты Хвасон-12 будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать", – говорится в пояснении к видеоролику.

Северокорейские власти надеются, что американские политики "дважды подумают об итогах возможной войны".