28.11.2017
КНДР запустила очередную ракету
Источник: Корреспондент.net
Северная Корея запустила баллистическую ракету.
"Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету из провинции Пхенан-Намдо утром в среду (по местному времени)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ракета полетела на восток. Южнокорейские и американские военные изучают детали.
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