КНДР запустила очередную ракету

Источник: Корреспондент.net

Северная Корея запустила баллистическую ракету.

"Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету из провинции Пхенан-Намдо утром в среду (по местному времени)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракета полетела на восток. Южнокорейские и американские военные изучают детали.