Коболев о Северном потоке-2: Борьба уже проиграна

Источник: Корреспондент.net

Украина не сможет конкурировать с газопроводом Северный поток-2, предлагая более низкие тарифы, поскольку этот проект является политическим, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев на встрече YES 15 сентября.

"Я всегда улыбаюсь, когда пытаются озвучить аргумент, что мы будем конкурировать тарифами и различными условиями с Северным потоком-2, что это еще не проигранная борьба. Она уже проиграна", - сказал он.

Коболев пояснил, что, когда строили Северный поток-1, Украина предлагала самые низкие тарифы на транзит газа из всех европейских стран, однако проект реализовали и весь газ, которые через него идет, раньше шел по украинской территории.

Северный поток-2 не имеет экономических преимуществ, однако создает огромные геополитические угрозы,подчеркнул глава Нафтогаза.

"Это безопасность Украины... это вопрос выживания. Если не будет транзита... это станет открытой дверью к полномасштабной военной агрессии против Украины... Сейчас между РФ и ЕС находится Украина, которая борется за независимость и пытается защитить себя, но одновременно защищает и ЕС", - добавил он.

По мнению Коболева, чтобы остановить проект Северный поток-2, достаточно применить к нему общеевропейское энергетическое законодательство.

Глава Нафтогаза говорит, что Германия не пошла на этот шаг из страха, что российский президент Владимир Путин тогда "будет очень не рад".

"Они не хотят разочаровывать россиян, они их боятся. Думаю, это основной двигатель этого проекта", - заключил Коболев.

По словам главы Нафтогаза, после запуска Северного потока-2 Украина потеряет три процента ВВП - три миллиарда долларов.

Напомним, что все страны-участницы проекта Северный поток-2, кроме Дании, дали разрешение на строительство. Укладка труб уже началась в России и Финском заливе.

Путин заверял, что готов сохранить транзит газа через Украину путем увеличения поставок в Европу. Это является главным условием, которое ЕС выдвигает Москве для реализации проекта.

При этом, в Германии поставили и Украине условия для сохранения транзита - модернизация газотранспортной системы.