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25.08.2017

Кобзон раскрыл место жительства Януковича

Источник: КорреспонденТ.net

Депутат Госдумы от "Единой России" и певец Иосиф Кобзон утверждает, что беглый украинский экс-президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович", - рассказал Кобзон в интервью Dni.ru.

"Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – добавил певец.

 Не любить беглого президента Украины, говорит Кобзон, у него есть все основания: за то, что тот допустил Майдан, он бы его "собственными силами уничтожил".

 

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