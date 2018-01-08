08.01.2018
Когда российским чиновникам санкции не страшны
Источник: DW
Новости раздела
Мир
08.01.2018
Музыка как средство от старения
Не хотите стареть? Играйте на музыкальном инструменте. Исследователи из Германии и Швейцарии решили выяснить, как игра на пианино сохраняет молодость.
Мир
08.01.2018
НАТО: Альянс не менял стратегию в отношении России
Переговоры с РФ не противоречат политике Альянса, утверждают в НАТО.
Мир
07.01.2018
Глава МИД ФРГ назвал основную тему переговоров по формированию правительства
Глава МИД ФРГ считает, что в 2013 году "большая коалиция" блока ХДС/ХСС и СДПГ слишком много внимания уделяла внутриполитическим вопросам. Теперь центральной темой переговоров должна стать Европа, считает Габриэль.
Мир
07.01.2018
В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв, есть пострадавшие
На данный момент сообщается о двоих пострадавших
Мир
07.01.2018
Visa отказала в обслуживании карты с поддержкой Bitcoin
Несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании, в том числе Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX
Мир
07.01.2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи
В заявлении говорится, что две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое
Мир
07.01.2018
Гватемала объявила о переводе посольства в Израиле в Иерусалим
Об этом Моралес заявил на своем официальном сайте после переговоров с Нетаньяху
Мир
07.01.2018
В армию РФ незаконно призвали около 5 тыс. крымчан, - правозащитница
Сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском
Мир
05.01.2018
Макрон: У Турции нет шансов вступить в ЕС
Президент Франции призвал Анкару соблюдать принципы правового государства.
Мир
05.01.2018
Суд Кипра заморозил активы Ахметова на $820 млн по делу "Укртелекома"
Под действие данного решения может также попасть квартира олигарха в Лондоне в Гайд-парке.
Мир
05.01.2018
Криптовалюта-пародия с изображением собаки-мема поднялась в цене до $1,2 млрд
Dogecoin начинался, как пародия на Bitcoin.
Мир
05.01.2018
От рака поджелудочной железы умерла супруга писательницы Елизабет Гилберт
Спустя полгода после бракосочетания Райа скончалась.
Мир
04.01.2018
США и Южная Корея отказались от маневров во время зимней Олимпиады
В ходе телефонного разговора президенты США и Южной Кореи договорились способствовать безопасному и успешному проведению Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Мир
04.01.2018
При атаках вблизи Дамаска погибли около 30 мирных жителей
Нападения на подконтрольные повстанцам территории совершили наземные войска президента Сирии Башара Асада при поддержке авиации России, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека.
Мир
03.01.2018
Свадьба принца Гарри заработает для Британии до 500 млн фунтов
Свадьба принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл может обеспечить дополнительные 500 млн фунтов стерлингов для экономики Великобритании.
Мир
03.01.2018
В Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов
Для того чтобы документ был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.
Мир
03.01.2018
Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Евросоюзе
На встрече в Будапеште премьер-министры Польши и Венгрии отметили важную роль Вышеградской четверки в ЕС, а также подвергли критике миграционную политику Брюсселя.
Мир
02.01.2018
Болгария не отменит сделку с РФ по обслуживанию истребителей МиГ
Ранее соглашение между Минобороны Болгарии и российской корпорацией "МиГ" было приостановлено из-за жалобы украинской компании "Укринмаш". Сумма сделки оценивается в 50,2 млн долларов.
Мир
02.01.2018
Протесты в Иране: джина выпустили из бутылки
Акции протеста в разных городах страны, организованные сторонниками радикального духовенства Ирана, переросли в массовые митинги против экономической ситуации и власти мулл и аятолл.
Мир
01.01.2018
Звезды Голливуда запустили кампанию по борьбе с сексуальным насилием
Выдающиеся актрисы, включая Мэрил Стрип и Риз Уизерспун, писатели и режиссеры создали фонд для сбора средств на юридическую поддержку жертв сексуальных домогательств.
Мир
01.01.2018
Польша сменила Украину в Совбезе ООН
Польша будет выполнять функции члена Совбеза ООН в течение двух лет.
Мир
01.01.2018
2017 год испортили войны, ложь и несправедливость, - Папа Римский
Понтифик выступил с предновогодней проповедью
Мир
30.12.2017
В Россию не пустили сенатора США
Сенатор активно поддерживает меры по противодействию России.