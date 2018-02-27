"Кокаиновое дело": В Аргентине подтвердили подлинность снимков российского спецборта

Источник: DW

Фотографии лайнера, по всей видимости, принадлежащего спецотряду "Россия", распространенные в рамках расследования "кокаинового дела", подлинные и не подвергались манипуляциям. Об этом во вторник, 27 февраля сообщили в жандармерии Аргентины в ответ на запрос агентства РБК. Ранее официальный представитель управделами президента России Елена Крылова заявила, что эти фотографии могли быть фальсифицированы.

"Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия", - сообщили аргентинские силовики.

Между тем появляется все больше признаков, указывающих на то, что борт, который использовался для транспортировки наркотиков в Москву из Буэнос-Айреса, принадлежит спецотряду "Россия", который специализируется на перевозке первых лиц государства. Согласно информации сайта Russianplanes.net, 6 декабря 2017 года, то есть в день транспортировки, самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. После публикации этой информации на сайте появился текст: "Сайт был удален по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно".

В декабре в результате операции, в которой принимали участие российские и аргентинские спецслужбы, была сорвана попытка поставки в Россию почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками были обнаружены на территории одного из вспомогательных зданий российского посольства в Аргентине. Помимо этого, в стране были задержаны двое человек, причастных к наркоторговле. Это - эмигрировавший в Аргентину российский предприниматель и аргентинский полицейский из семьи выходцев из России.