Коломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне

Источник: Корреспондент.net

Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров Укрнафты против Нафтогаза. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению Укрнафтой не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления Укрнафты из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов.

Кроме того, суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета Укрнафты при кворуме в 8 членов органа.

"Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению Укрнафты являются не подлежащими исполнению", - резюмируют в НАК.