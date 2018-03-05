Колонна гуманитарной помощи впервые достигла Восточной Гуты

Источник: DW

В пригород Дамаска Восточную Гуту, где продолжаются ожесточенные бои, в понедельник, 5 марта, впервые прибыла колонна гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ООН. В регион вошли 46 грузовиков с продовольствием для 27,5 тысячи человек и медицинскими средствами, которые направили ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Они направляются к Думе - крупнейшему городу региона.

При этом три грузовика прибыли практически пустые: сирийские власти отказались пропустить некоторые гуманитарные грузы, например, материалы для обработки ран и инсулин.

Совет Безопасности ООН еще 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых для оказания им медицинской помощи. Позднее Россия объявила о введении в районе боев пятичасовых гуманитарных пауз с 27 февраля. Однако нынешняя колонна стала первой, доставившей гуманитарные грузы в регион.

Войска Асада продвигаются вглубь Восточной Гуты

Восточная Гута, подконтрольная силам оппозиции и исламистам, находится под осадой сирийской армии с 2013 года. Начиная с 18 февраля, этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже 7 лет. По данным ООН, в результате авиаударов и обстрелов за это время погибли около 600 человек, более 2000 получили ранения. Всего в регионе проживают приблизительно 400 тысяч человек.

При этом сирийские правительственные войска продолжают продвигаться вглубь Восточной Гуты. По ситуации на воскресенье, 4 марта, войска Асада удерживали контроль над четвертью территории региона.