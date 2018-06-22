Командующий Нацгвардии встретился с Волкером в США

Источник: Корреспондент.net

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров встретился со Специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий.

Также Аллеров и Волкер пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. Еще одной темой стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии.