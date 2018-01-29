29.01.2018
Комитет ЕП проголосовал за санкции против Польши
Источник: Корреспондент.net
В Европейском парламенте профильный комитет проголосовал за запуск процедуры санкций против Польши.
За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.
В резолюции комитет приветствуется решение Европейской Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Комиссии к польским властям для решения проблемы".
Новости раздела
Мир
27.01.2018
"Остановите войну Эрдогана": В Кельне тысячи курдов вышли на митинг против операции турецких войск на севере Сирии
За соблюдением порядка во время акции следят не меньше двух тысяч полицейских
Мир
27.01.2018
Меркель осудила антисемитские тенденции в ФРГ
По случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим канцлер Германии назвала противостояние ксенофобии "повседневной задачей". Глава МИД отметил, что каждый может взять на себя ответственность за будущее.
Мир
27.01.2018
Тиллерсон вновь заявил об ответственности Москвы за химические атаки Асада
Россия подписала всевозможные конвенции, но продолжает дружить с режимом Асада, который применяет химическое оружие против мирного населения. Она несет ответственность за эти атаки, считает госсекретарь США.
Мир
27.01.2018
Санкции против России будут усиливаться, пока Украина не восстановит территориальную целостность, - Порошенко
Санкционная политика США в отношении России будет только усиливаться
Мир
27.01.2018
Миллиардер Сорос заявил, что Facebook и Google несут тотальный контроль, который не снился Оруэллу
Сорос уделил особое внимание тому эффекту, который Facebook и Google оказывают на сознание людей
Мир
27.01.2018
США и ЕС изменят ядерную сделку с Ираном
У американцев и европейцев возникает все большая озабоченность по поводу пагубного влияния Ирана на весь Ближний Восток, сказал Рекс Тиллерсон.
Мир
27.01.2018
Земан победил на президентских выборах в Чехии
Итоговый разрыв между Земаном и Драгошем составил около 200 тысяч голосов. Действующий президент победил в 10 регионах страны, но проиграл оппоненту в Праге.
Мир
26.01.2018
Кинотеатр "Пионер" прекращает показы "Смерти Сталина"
Московский кинотеатр "Пионер" единственный в России проигнорировал распоряжение министерства культуры и 2 дня показывал запрещенный фильм. Теперь сеансы прекращены.
Мир
26.01.2018
Суд Англии отложил рассмотрение апелляции Украины по долгу перед Россией на $3 млрд
О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения
Мир
26.01.2018
США расширили санкции против России
Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине. В частности под санкции попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.
Мир
26.01.2018
Ждет лишь полезных мигрантов. Речь Трампа в Давосе
Дональда Трампа впервые пригласили на Всемирный экономический форум. Он также стал первым действующим президентом США, который приехал на форум с 2000 года.
Мир
25.01.2018
Африн: одна неделя в смертельном страхе
Мирное население в Африне оказалось в заложниках турецких военных, которые проводят на севере Сирии операцию против курдских военизированных формирований.
Мир
25.01.2018
Минфин разработал законопроект о регулировании криптовалют
Новый законопроект Минфина впервые дал юридические определения терминам из области криптовалют. В ведомстве также хотят, чтобы обменивать цифровую валюту на рубли можно было только через специальных операторов.
Мир
25.01.2018
Украинский фильм покажут на Берлинале
Дебютная полнометражная лента Марыси Никитюк "Когда падают деревья" была отобрана в конкурсную программу Панорама Международного Берлинского Кинофестиваля.
Мир
24.01.2018
Сирийские повстанцы обвинили Анкару во лжи
Представитель "Сил демократической Сирии" заявил, что в районе города Африн нет позиций ИГ, а против наступления турецкой армии в этом регионе сражаются также добровольцы из Европы.
Мир
24.01.2018
ПАСЕ выбрала еврокомиссаром по правам человека Дунью Миятович
К своим обязанностям Миятович приступит с 1 апреля этого года
Мир
24.01.2018
Макрон предлагает создать для Европы десятилетний план
Французский президент выступает за усиление роли Евросоюза в мире. Для этого Эмманюэль Макрон предлагает разработать десятилетнюю стратегию.
Мир
24.01.2018
США ввели новые санкции против КНДР
США ввели санкции против Северной Кореи, под которые попали 16 человек, шесть морских судов, девять физических лиц, работающих в России, Китае и Абхазии, а также северокорейское Министерство нефти.
Мир
23.01.2018
На открытии Давосского форума премьер Индии выступил против протекционизма
Открывая Всемирный экономический форум, Нарендра Моди подверг критике политику протекционизма. Из-за запрета демонстраций в Давосе акции протеста пройдут в Цюрихе.
Мир
23.01.2018
Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже
Глава украинского МИД Павел Климкин встретился в Париже с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В столице Франции проходит конференция по расследованию применения химического оружия.
Мир
23.01.2018
ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу
В резолюции о гуманитарных последствиях войны на Донбассе впервые упоминается проголосованный украинским парламентом закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором.
Мир
23.01.2018
В Париже Сена вышла из берегов, объявлена тревога
Уровень воды в Сена поднялся почти до пяти метров, в результате река вышла из берегов. В Париже объявили тревогу и закрыли несколько тоннелей.
Мир
22.01.2018
Комментарий: "Раньше лучше было", или Жалобы Сергея Лаврова на Запад
Даже во время "холодной войны" Запад был не так враждебно настроен по отношению к Москве, как сегодня, пожаловался глава российского МИДа. Он не совсем не прав, считает Миодраг Шорич.