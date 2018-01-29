Комитет ЕП проголосовал за санкции против Польши

Источник: Корреспондент.net

В Европейском парламенте профильный комитет проголосовал за запуск процедуры санкций против Польши.

За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.

В резолюции комитет приветствуется решение Европейской Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Комиссии к польским властям для решения проблемы".