Комитет Рады поддержал блокировку сайтов без суда
Источник: Корреспондент.net
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы без решения суда. Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду, 4 июля.
"Поддержать за основу с обязательством ко второму чтению изучить выводы, изложенные в решениях Европейского суда по правам человека, которые я зачитал… с учетом требований и положений Конвенции об основоположных правах и свободах человека… четкая процедура возможности обжалования соответствующего решения и определенный перечень статей Уголовного кодекса, по которым такая мера обеспечения может быть применена", - сказал нардеп.
Данный законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда либо в других установленных законом случаях блокирование доступа к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.
Согласно законопроекту, порядок блокирования информационных ресурсов будет устанавливать Кабинет министров.
На заседании присутствовал заместитель главы СБУ Олег Фролов, который заявил об использовании украинских интернет-ресурсов для пропаганды. В связи с этим он отметил, что СБУ считает очень важным принятие данного законопроекта.