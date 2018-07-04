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04.07.2018

Комитет Рады поддержал блокировку сайтов без суда

Источник: Корреспондент.net

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы без решения суда. Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду, 4 июля.

Законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник.

"Поддержать за основу с обязательством ко второму чтению изучить выводы, изложенные в решениях Европейского суда по правам человека, которые я зачитал… с учетом требований и положений Конвенции об основоположных правах и свободах человека… четкая процедура возможности обжалования соответствующего решения и определенный перечень статей Уголовного кодекса, по которым такая мера обеспечения может быть применена", - сказал нардеп.

Данный законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда либо в других установленных законом случаях блокирование доступа к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Блокирование доступа к информресурсам станет еще одним видом санкций. Кроме того, предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Согласно законопроекту, порядок блокирования информационных ресурсов будет устанавливать Кабинет министров.

На заседании присутствовал заместитель главы СБУ Олег Фролов, который заявил об использовании украинских интернет-ресурсов для пропаганды. В связи с этим он отметил, что СБУ считает очень важным принятие данного законопроекта.

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