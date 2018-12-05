Комитет Верховной рады одобрил разрыв договора о дружбе с РФ
Источник: DW
Комитет Верховной рады Украины по международным делам в среду, 5 декабря, единогласно одобрил законопроект о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Теперь проект закона должна одобрить Верховная рада.
После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучат призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострили отношения между Украиной и Россией.
РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года. По условиям договора он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.