Комитет Верховной рады одобрил разрыв договора о дружбе с РФ

Прекратить действие этого договора ранее предложил украинский президент Петр Порошенко, он же внес законопроект на рассмотрение парламента как неотложный. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном разрыве около 40 договоров между странами, но каких именно, он не уточнил.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучат призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострили отношения между Украиной и Россией.

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года. По условиям договора он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.