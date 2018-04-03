Комитет Верховной Рады рекомендует уволить Супрун

Источник: Корреспондент.net

Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом во вторник, 3 апреля.

За рекомендацию принять проект постановления № 5642 О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения Украины, временно исполняющего обязанности Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет Министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета.

Автор проекта постановления, член комитета и нардеп Оппоблока Игорь Шурма отметил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.