Комитет ВР предлагает продлить земельный мораторий

Источник: Корреспондент.net

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики подписали законопроект о продлении земельного моратория на год. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил замглавы комитета Александр Бакуменко.

"В парламент внесено уже 13 законопроектов о моратории. Один из них подписали члены аграрного комитета, он продлевает мораторий на один год, чтобы снять все политические инсинуации и доработать законопроект об обороте земель сельхозназначения", - рассказал Бакуменко.

По мнению депутата, предварительная версия законопроекта будет готова до конца марта, после этого к обсуждению документа пригласят участников земельного рынка.

"Когда мы получим ответ от участников рынка, мы еще раз все рассмотрим и зарегистрируем законопроект в Верховной Раде. Я надеюсь, что уже в 2020 году следующий парламент примет этот законопроект", - подытожил Бакуменко.

Он также добавил, что 20 декабря Верховная Рада может рассмотреть еще два земельных законопроекта.

"Я надеюсь, что в следующий четверг мы внесем в зал антирейдерский законопроект (№8121) и законопроект о передачи земель территориальным громадам, а также проект закона о стратегии развития АПК Украины на ближайшее время", - объяснил депутат.