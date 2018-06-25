Комментарий: Эрдоган победил, демократия в Турции проиграла

Источник: Корреспондент.net

В Турции началась новая эра. Президент Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свою власть как минимум на ближайшие 5 лет. Новые полномочия дают ему право напрямую назначать членов правительства и судей, а также управлять страной с помощью президентских указов.

На президентских выборах Эрдогану удалось получить большинство голосов несмотря даже на тот факт, что результат возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на парламентских выборах снизился до 42,5% с 49,5%, полученных в 2015 году.

Хороший результат Эрдогана

Да, итоги выборов - это большая победа Эрдогана. Но это большая победа в расколотой стране. Пока сторонники ПСР празднуют, другая половина населения глубоко разочарована итогами голосования, которые она воспринимает как конец той демократии, которая была до этого в Турции.

Турецкая оппозиция смогла сильно улучшить свои результаты, но этого оказалось недостаточно. Несмотря на обвинения в нарушениях в ходе выборов, ПСР уже объявила о своей победе - и будет отстаивать это мнение любой ценой. Все это напоминает референдум в Турции, состоявшийся в 2017 году, когда небольшой перевес в голосах избирателей открыл путь к конституционной реформе в стране.

Голосование 24 июня 2018 года было последней возможностью изменить тот выбор. Это был последний глоток демократии для Турции. И тем гражданам, которые отдали свои голоса за оппозиционные партии и за те ценности, которые они защищают, придется теперь искать путь, как приспособиться к новой жизни в стране.

Мир смотрит на Турцию

Международное сообщество внимательно следит за происходящим - и будет продолжать это делать дальше, так как страна является слишком важным союзником. При этом отношения Анкары с Западом, прежде всего с Европой, будут все более сложными - и особенно для европейских политиков, а не для Эрдогана, который теперь получил легитимное основание для использования своих расширенных полномочий.

До этого он просто пользовался этими полномочиями в рамках беспрерывного режима "чрезвычайного положения", которое действует в стране после неудачной попытки путча 2016 года.

Если Европейский Союз решит официально прекратить процесс сближения с Турцией, то это будет означать игнорирование воли половины населения Турции, которая стремится к демократии.

Но если ЕС не остановит сближения с Анкарой, то Брюсселю придется найти способ построения отношений с государством, которое последовательно нарушает те ценности, на которых построена Европа. Пауза, взятая мировыми лидерами после появления предварительных результатов голосования в Турции, указывает на то, что, скорее, будет выбран путь осторожного статус-кво.

Между тем после выборов Эрдогану придется засучить рукава и попытаться добиться улучшения ситуации в экономике страны. Ведь выиграть выборы - это одно. И совсем другое - разрешить экономические проблемы, что является крайне сложной задачей даже для президента, имеющего все мыслимые полномочия.