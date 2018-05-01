Комментарий: ЕС не должен поддаваться на уловки Трампа

Источник: DW

Драма вокруг таможенных пошлин на сталь и алюминий, введением которых США угрожают своим торговым партнерам, вышла на новый уровень. Незадолго до истечения срока введения пошлин, самовольно установленного Дональдом Трампом, президент США продлил неопределенность еще на четыре недели. За это время он хочет добиться выполнения своих условий. Это торговая политика по сценарию телевизионного шоу, которое много лет вел Трамп, - с неожиданными поворотами и напряженной концовкой. Главное, что рейтинг сохраняется и люди смотрят на него - сидящего в Белом доме ярого националиста, который якобы собирается сделать свою страну снова великой.

Даже недавние увещевания французского президента Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) ни к чему не привели. Американский президент не ценит своих союзников. Он просто отправляет их домой, как участников своего бывшего телевизионного шоу "Кандидат". Для него значение имеет только он сам. Шоу Трампа должно продолжаться, даже если в конечном счете оно нанесет экономический урон самим Соединенным Штатам.

Еще месяц неопределенности

Теперь торг будет продолжаться до июня. Президент США и его меркантильные советники дали четко понять, что хотят диктовать Евросоюзу условия торговли сталью и алюминием. Они требуют введения квот на импорт, чтобы защитить нерентабельных американских производителей стали. Такие правила противоречат существовавшим до сих пор принципам свободной международной торговли, которые разработали сами же Соединенные Штаты с помощью Всемирной торговой организации (ВТО).

С введением квот на импорт, на котором настаивают США, пока что согласна только Южная Корея, которая не хочет злить своих покровителей. Канада и Бразилия, главные поставщики стали в США, могут, вероятно, надеяться на более мягкие условия. Евросоюз ни в коем случае не должен поддаваться на попытки шантажа со стороны Белого дома. Устанавливать протекционистские квоты для собственной экономики, угрожая возможным введением непозволительных пошлин, - это никуда не годится. Максимум, что можно предложить неуравновешенному президенту, - это договариваться о таможенном режиме для всех секторов экономики, если он окончательно откажется от введения пошлин, которым сейчас угрожает.

Главное - эффект неожиданности

Прежде всего, Евросоюз должен выступить единым фронтом. Если план Трампа со сталью и алюминием сработает, шустрый президент без всяких угрызений совести может попытаться реализовать его и в других секторах экономики - например, в торговле автомобилями. Пытаться с помощью квот оградить американскую стальную промышленность, чью продукцию не хотят покупать американские клиенты, - это абсурд. Даже сами американские предприятия высказались против трамповской таможенной политики кнута.

То, что экономические националисты в Белом доме называют "несправедливым", - результат многолетней рыночной конъюнктуры. Американских клиентов никто не заставлял покупать особую европейскую сталь. Она просто лучше, или дешевле, или и то и другое. Американская стальная промышленность была бы не в состоянии в кратчайшие сроки произвести продукцию, которая заменила бы сократившийся импорт. Это чистая фантазия президента США. Пострадала быть сеть поставок в США, а продукция для американских потребителей, возможно, подорожала бы. Однако самовлюбленному мачо Трампу недоступна экономическая логика в мире партнерских связей. Важен эффект неожиданности. Он хочет внимания. На ближайшие четыре недели он себе его обеспечил.

США сами стимулируют потребление товаров из Европы

У Евросоюза нет никаких причин скрываться. Сплотившись, страны ЕС представляют равную США экономическую силу. Кстати, в одной лодке с ними находится и Великобритания, которой, несмотря на "Брекзит", американская таможенная политика может совсем не понравиться. Дональд Трамп хочет поговорить? Хорошо, мы поговорим - о пошлинах на все важные группы товаров и всеобъемлющее таможенное соглашение, которое, по мнению американского президента, было бы справедливым. Тогда очень быстро речь зашла бы о дефиците торгового баланса в США и, соответственно, профиците торгового баланса в зоне евро и прежде всего в Германии.

Возникновение дефицита, как в случае с торговлей сталью, не имеет никакого отношения к тому, что американцев хотят несправедливо заставить покупать европейские товары. Они сами хотят их покупать. Они нужны растущей американской экономике. Соединенные Штаты сами много лет финансируют это потребление с помощью наращивания госдолга. В долг они берут у Китая и Европы. У нас это приводит к огромному оттоку капитала, что необязательно положительно влияет на наше собственное экономическое развитие. В Европе потребление и инвестиции находятся на слишком низком уровне. Все хорошо, но этот дисбаланс невозможно скорректировать за счет торговой политики и уж тем более за счет введения пошлин.

США, в свою очередь, могут похвастаться профицитом торгового баланса в секторах финансовых услуг, образования и услуг в интернете. Неужели президент Трамп хочет, чтобы и здесь все сошло на нет? Ведь именно в этих секторах США зарабатывают деньги. Разве это несправедливо?