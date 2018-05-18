Комментарий: ЕС взял курс на конфронтацию с США

Источник: DW

На Балканах - без перемен: так кратко можно описать итоги саммита в Софии, в котором приняли участие лидеры Евросоюза и шести стран-кандидатов на вступление в ЕС - Сербии, Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины и Косово. Евросоюз уверяет, что эти государства когда-нибудь будут приняты в организацию, членство в которой сулит им благополучие и стабильность. В свою очередь кандидаты обещают приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить все жесткие условия, необходимые для вступления в союз.

Так продолжается уже на протяжении 15 лет - с саммита в Салониках в 2003 году. И продлится еще лет десять - по крайней мере, в случае Косово и Боснии и Герцеговины - самых слабых звеньев в цепочке западно-балканских стран, желающих войти в состав ЕС.

Балканские страны должны запастись терпением

Большинство "старых" членов Евросоюза отнюдь не горят желанием принять в свою семью новых членов, а с ними - взвалить на себя новые проблемы. Политическая звезда ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон сформулировал эти опасения в одном предложении: прежде чем принимать новых членов, ЕС должен решить свои проблемы - то есть, реализовать предложения главы французского государства по пакету реформ ЕС.

Испания также относится скептически к идее дальнейшего расширения ЕС: Мадрид готов поддержать эту инициативу только тогда, когда статус Косово будет определен таким образом, чтобы каталонские сепаратисты не смогли использовать признание независимости этого государства как образец для противостояния с Мадридом.

Это сложный и длительный процесс, поэтому кандидаты на членство в ЕС должны дальше работать над собой и запастись терпением. Евросоюз пока остается привлекательным для них благодаря финансовой помощи и политической поддержке. Но если популярность ЕС в Боснии и Герцеговине, Сербии или Албании спадет, то освободившуюся нишу в любой момент готовы занять Россия и Китай.

Глубокие трещины

Отсутствие сюрпризов на балканаском направлении позволило ЕС целиком сосредоточиться на новом образе врага в лице Дональда Трампа. Лидеры Евросоюза еще никогда не подвергали действующего президента США - самой мощной державы в НАТО - столь жесткой критике. Трамп проводит непредсказуемую, ошибочную, авантюрную и абсолютно несолидарную политику: Ангеле Меркель (Angela Merkel), Эмманюэлю Макрону и Терезе Мэй это понятно уже давно. Возможности ЕС противостоять экономическому гиганту США ограничены, но их, по крайней мере, нужно использовать. Нельзя позволять делать с собой все что угодно, в том числе и бывшим друзьям. Это ясный и верный сигнал.

Вопрос лишь в том, действительно ли показавший когти Евросоюз сможет поцарапать ими альфа-самца в Белом доме. Президент США без учета мнения союзников сорвал соглашение по климату, раздул огонь на Ближнем Востоке, ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий, а теперь нанес и смертельный удар по атомному соглашению с Тегераном.

Удастся ли ЕС обойти санкции США на импорт стали или в отношении компаний, которые ведут дела в Иране, пока неизвестно. На данный момент ясно одно: сохранить экономические отношения с Тегераном будет дорого и очень сложно, особенно, если концерны, которых могут коснуться эти меры - Total, Maersk или Siemens, - плюнут на политику и не станут рисковать, а примут решение в пользу сохранения неограниченного доступа к американскому рынку.

В то же время у Евросоюза пока хорошо получается не прятать голову в песок и оказывать хоть какое-то сопротивление Белому дому. В противостоянии с большим братом по ту сторону Атлантики европейцы неожиданно снова оказались в одной команде с Россией, Китаем и Ираном. До президентства Трампа подобный сценарий казался немыслимым. Будет интересно посмотреть, чем закончится встреча президента США со строптивыми европейцами на саммите НАТО в Брюсселе. Европейские страны должны быть готовы к тому, что Вашингтон начнет угрожать выходом из альянса и выставит им своего рода счет за ядерный зонтик. Европа должна повзрослеть и очень быстро. Первый шаг к этому уже сделан в Софии.

К слову, 20 лет назад США и Евросоюз работали плечом к плечу для того, чтобы добиться завершения гражданской войны и восстановления мира на Балканах. Сегодня это трудно себе представить - настолько изменились времена.

Автор: Бернд Ригерт