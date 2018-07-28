Комментарий: Крест на крест - Украина в ожидании единой православной церкви

Источник: DW

Два шествия в Киеве, посвященные Дню крещения Киевской Руси - Украины, традиционно разделили православных верующих в стране на два лагеря. Первые вышли по призыву Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), вторые стали под знамена Киевского патриархата (УПЦ КП). Но такое разделение, судя по всему, произошло в последний раз. Вселенский собор рассматривает вопрос о предоставлении украинцам права на создание единой автокефальной православной церкви. И не исключено, что уже через год по улицам Киева будет идти единая колонна - Украинской православной Церкви.



В ожидании томоса



28 июля 2018 года украинские православные ждали с особым нетерпением, поскольку президент Петр Порошенко не единожды заявлял: в этот день Вселенский собор может объявить о создании единой православной церкви в Украине. Правда, этого так и не произошло. Константинопольская церковь и подтвердила намерение восстановить автокефальную украинскую церковь, но когда именно это случится, представители вселенского патриарха Варфоломея, прибывшие в Киев, так и не уточнили.

Вопрос о предоставлении Киеву томоса (указа предстоятеля) об автокефалии церкви в Украине, конечно же, политический, а не духовный. Его решение зависит и от позиции Русской православной церкви (РПЦ), которую в украинском государстве представляет УПЦ МП.

А эта православная "армия", насчитывающая более 11 тысяч приходов, 85 епископов, около 10 тысяч священников и более 5000 монахов, по-прежнему подконтрольна Москве. Присутствие на шествии УПЦ МП откровенно пророссийских политиков, издание в Киеве-Печерской лавре накануне 1030-й годовщины крещения Руси альбома с фотографиями Путина и благодарностями в адрес Кремля красноречиво свидетельствуют о тесной связи РПЦ с Московским патриархатом.



Да, в Русской православной церкви говорят о том, что УПЦ МП имеет автономию. Да, православие якобы не имеет границ. Да, прихожанами Московского патриархата в Украине являются сотни тысяч украинцев. Но все это не исключает того, что для Кремля церковь была и остается инструментом влияния на умы граждан соседнего государства. В условиях войны, которую сейчас ведет против Украины Россия, этот инструмент превращается в мощное оружие. Понимание этого обстоятельства вынуждает Киев напоминать вселенскому патриарху и Собору о своем желании иметь единую православную церковь.



Шаг левой



Шествие УПЦ МП по улицам Киева уже давно превратилось в демонстрацию силы. Такой ее пытаются представить бывшие соратники Виктора Януковича, сохраняющие влияние на церковную жизнь и СМИ Украины. Бесчисленные анонсы на телевидении, спецпроекты, телепрограммы, стук посохом по общественному сознанию имеют одну четкую цель - показать украинской власти, что УПЦ МП сильна, как никогда. Особенно если во главе этого шествия идут политики, которых украинцы хотели бы видеть скорее на скамье подсудимых, чем несущими иконы и кресты.



Для бывших представителей Партии регионов борьба за УПЦ МП - это борьба за их политическое будущее. Впереди - президентские и парламентские выборы. Поэтому политики, которые во времена Януковича не особо-то и пеклись о своей душе, теперь готовы бесконечно осенять себя крестом. По иронии судьбы, в Украине тот, кто больше всех ворует, готов о землю разбить собственный лоб, чтобы не только замолить свои грехи, но и продемонстрировать всему миру свой крестик на груди.

Политические поводыри УПЦ МП ведут очень опасную игру. В стране, которая переживает войну, любое шествие, вызывающее неприятие частью общества, всегда может закончиться трагически. И это прекрасно понимают бывшие соратники Януковича. Их присутствие во главе колонны православных провоцирует украинцев агрессивно относиться к УПЦ МП, что превращает мирное шествие в провокацию. В нынешних условиях это можно сравнить с факельным походом вокруг АЗС, на которой разлилось топливо. Одно неловкое движение - и вспыхнет огонь.



Что решит единая церковь в Украине?



Вопрос о предоставлении украинцам права на создание единой автокефальной православной церкви, судя по последним событиям, будет решен уже в скором времени. Правда, до конца не совсем понятно, как будет происходить формирование новой церкви - с участием УПЦ МП или без него. Известно, что 10 иерархов Московского патриархата подписали обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Но означает ли это, что они готовы пойти в автокефальную церковь, неизвестно.



Начало создания единой церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние УПЦ МП в стране. А в перспективе - сведет к минимуму влияние этого автономного подразделения Российской православной церкви в Украине. Что в свою очередь усилит украинское государство, которое пытаются атаковать извне. Единая церковь - вопрос не только настоящего, но и будущего Украины.

В Киеве к единой православной церкви готовы. Готова ли к этому Москва - не так уже и важно. Ведь иного пути у украинского православия нет. По крайней мере, это понимают в Стамбуле и в Киеве.

