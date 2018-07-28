Найти

28.07.2018

Комментарий: Крест на крест - Украина в ожидании единой православной церкви

Источник: DW

Два шествия в Киеве, посвященные Дню крещения Киевской Руси - Украины, традиционно разделили православных верующих в стране на два лагеря. Первые вышли по призыву Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), вторые стали под знамена Киевского патриархата (УПЦ КП). Но такое разделение, судя по всему, произошло в последний раз. Вселенский собор рассматривает вопрос о предоставлении украинцам права на создание единой автокефальной православной церкви. И не исключено, что уже через год по улицам Киева будет идти единая колонна - Украинской православной Церкви.

В ожидании томоса

28 июля 2018 года украинские православные ждали с особым нетерпением, поскольку президент Петр Порошенко не единожды заявлял: в этот день Вселенский собор может объявить о создании единой православной церкви в Украине. Правда, этого так и не произошло. Константинопольская церковь и подтвердила намерение восстановить автокефальную украинскую церковь, но когда именно это случится, представители вселенского патриарха Варфоломея, прибывшие в Киев, так и не уточнили.

Вопрос о предоставлении Киеву томоса (указа предстоятеля) об автокефалии церкви в Украине, конечно же, политический, а не духовный. Его решение зависит и от позиции Русской православной церкви (РПЦ), которую в украинском государстве представляет УПЦ МП.
А эта православная "армия", насчитывающая более 11 тысяч приходов, 85 епископов, около 10 тысяч священников и более 5000 монахов, по-прежнему подконтрольна Москве. Присутствие на шествии УПЦ МП откровенно пророссийских политиков, издание в Киеве-Печерской лавре накануне 1030-й годовщины крещения Руси альбома с фотографиями Путина и благодарностями в адрес Кремля красноречиво свидетельствуют о тесной связи РПЦ с Московским патриархатом.

Да, в Русской православной церкви говорят о том, что УПЦ МП имеет автономию. Да, православие якобы не имеет границ. Да, прихожанами Московского патриархата в Украине являются сотни тысяч украинцев. Но все это не исключает того, что для Кремля церковь была и остается инструментом влияния на умы граждан соседнего государства. В условиях войны, которую сейчас ведет против Украины Россия, этот инструмент превращается в мощное оружие. Понимание этого обстоятельства вынуждает Киев напоминать вселенскому патриарху и Собору о своем желании иметь единую православную церковь.

Шаг левой

Шествие УПЦ МП по улицам Киева уже давно превратилось в демонстрацию силы. Такой ее пытаются представить бывшие соратники Виктора Януковича, сохраняющие влияние на церковную жизнь и СМИ Украины. Бесчисленные анонсы на телевидении, спецпроекты, телепрограммы, стук посохом по общественному сознанию имеют одну четкую цель - показать украинской власти, что УПЦ МП сильна, как никогда. Особенно если во главе этого шествия идут политики, которых украинцы хотели бы видеть скорее на скамье подсудимых, чем несущими иконы и кресты.

Для бывших представителей Партии регионов борьба за УПЦ МП - это борьба за их политическое будущее. Впереди - президентские и парламентские выборы. Поэтому политики, которые во времена Януковича не особо-то и пеклись о своей душе, теперь готовы бесконечно осенять себя крестом. По иронии судьбы, в Украине тот, кто больше всех ворует, готов о землю разбить собственный лоб, чтобы не только замолить свои грехи, но и продемонстрировать всему миру свой крестик на груди.

Политические поводыри УПЦ МП ведут очень опасную игру. В стране, которая переживает войну, любое шествие, вызывающее неприятие частью общества, всегда может закончиться трагически. И это прекрасно понимают бывшие соратники Януковича. Их присутствие во главе колонны православных провоцирует украинцев агрессивно относиться к УПЦ МП, что превращает мирное шествие в  провокацию. В нынешних условиях это можно сравнить с факельным походом вокруг АЗС, на которой разлилось топливо. Одно неловкое движение - и вспыхнет огонь.

Что решит единая церковь в Украине?

Вопрос о предоставлении украинцам права на создание единой автокефальной православной церкви, судя по последним событиям, будет решен уже в скором времени. Правда, до конца не совсем понятно, как будет происходить формирование новой церкви - с участием УПЦ МП или без него. Известно, что 10 иерархов Московского патриархата подписали обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Но означает ли это, что они готовы пойти в автокефальную церковь, неизвестно.

Начало создания единой церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние УПЦ МП в стране. А в перспективе - сведет к минимуму влияние этого автономного подразделения Российской православной церкви в Украине. Что в свою очередь усилит украинское государство, которое пытаются атаковать извне. Единая церковь - вопрос не только настоящего, но и будущего Украины.

В Киеве к единой православной церкви готовы. Готова ли к этому Москва - не так уже и важно. Ведь иного пути у украинского православия нет. По крайней мере, это понимают в Стамбуле и в Киеве.
 

 

Новости раздела
Украина
28.07.2018
В Украину из Греции вернулись 12 моряков
Моряки, которых более года назад задержали в Греции, вернулись в Одессу. Капитан, старпом и рядовые остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.
Украина
28.07.2018
В июле побито более сотни погодных рекордов
В Японии температура достигла +41 градуса, самой высокой отметки в истории. Также в обычно прохладных Норвегии, Швеции и Финляндии воздух прогрелся до +32 градусов.
Украина
28.07.2018
Обрушение общежития под Житомиром: названа причина
Разрушена часть тыльной стены, боковой несущей стены и 24 жилые комнаты общей площадью около 330 квадратных метров.
Украина
28.07.2018
В Киеве произошли стычки Нацкорпуса и полиции
Столкновения случились на месте застройки на Осокорках в Киеве. Полиция задержала двух человек.
Украина
28.07.2018
Захват предприятия в Одессе: появились подробности
В полиции сообщают, что нападение связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками предприятия.
Украина
28.07.2018
В Запорожской области эвакуированы 70 туристов
Спасатели аварийного отряда спецназначения ГСЧС с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточная на автодорогу 20 автомобилей.
Украина
27.07.2018
Названо число неисправных автобусов на дорогах
Правоохранители обнаружили десять водителей, которые сели за руль автобуса с пассажирами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Украина
27.07.2018
В Украине увеличилась задолженность по зарплате
Правоохранители обнаружили десять водителей, которые сели за руль автобуса с пассажирами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Украина
27.07.2018
Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ обещают поддержку
Самое сложное сейчас - это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно надо".
Украина
27.07.2018
Крестный ход в Киеве 2018
Московский и Киевский патриархат 27 июля отмечают, юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси.
Украина
25.07.2018
Поток мигрантов в Украину вырос почти на четверть
Рост количества нелегальных мигрантов наблюдается как на каналах легального, так и нелегального въезда.
Украина
25.07.2018
Порошенко подписал закон о штрафах за неуплату алиментов
Согласно новому закону, за неуплату алиментов в течение шести месяцев будут наказывать выполнением общественно-полезных работ сроком от 120 до 240 часов.
Украина
25.07.2018
В Киеве из-за ливня обвалился мост
На месте сейчас работают столичные коммунальщики. Место обрушения путепровода ограждено, образовался затор.
Украина
25.07.2018
Киевлян предупредили о новом ухудшении погоды
В ближайший час с сохранением до конца суток 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с, возможно подтопление.
Украина
25.07.2018
Непогода в Киеве: ливнем затопило аэропорт Жуляны
Уровень воды перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту Жуляны достигал 20 см.
Украина
25.07.2018
Названы города, рискующие зимой остаться без тепла
Стали известны города, в которых уровень расчетов за газ теплоснабжающих предприятий является крайне низким, что грозит срыву отопительного сезона.
Украина
25.07.2018
В ЕСПЧ просят Сенцова прекратить голодать
В качестве обеспечительной меры иска Олега Сенцова к России Страсбургский суд призвал украинского режиссера прекратить голодовку.
Украина
24.07.2018
В одной из киевских квартир обнаружили более десятка гранат и патроны
Обнаружили 12 гранат
Украина
24.07.2018
Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве
Шествие началось в 12:40 у Андреевской церкви. После этого прихожане направились по ул. Десятинной к Владимирской горке.
Украина
24.07.2018
Расширен список программы Доступные лекарства
В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных.
Украина
24.07.2018
Савченко отказалась от проверки на полиграфе
Депутату якобы не понравились "искривленные и с чувством вины" вопросы, подготовленные для экспертизы.
Украина
24.07.2018
Гибель основательницы Femen: появились подробности
Последний раз основательницу женского движения Femen Оксану Шачко видели живой в пятницу вечером.
Украина
23.07.2018
Турецкий журналист в опасности в Украине, – Европейская федерация журналистов
Юнус Эрдогду, турецкий журналист
Украина
23.07.2018
В Одессе украли памятник коту-геймеру
Памятник "коту-геймеру" был установлен 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта Одесские коты.
В Украину из Греции вернулись 12 моряков | Янукович судится с Луценко