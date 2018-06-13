Комментарий: Отставка главы Донецкой области и будущее Украины

Источник: DW

13 июня правительство Украины приняло отставку главы Донецкой областной военно-гражданской государственной администрации Павла Жебривского. Этот уход нельзя назвать неожиданным. Хотя бы потому, что в этой должности Жебривский проработал три года и все это время ходили слухи о его отставке.

Но Жебривский был и остается в окружении президента Украины Петра Порошенко. А посему решение об отставке следует воспринимать как командное решение. Жебривский свою миссию выполнил. Донбасс ждет нового руководителя и, очевидно, новых действий Киева на востоке Украины.

Столичный "варяг" Жебривский

Жебривский - третий за время войны в Донбассе глава областной госадминистрации. В июне 2015 года он сменил на этом посту генерала армии Александра Кихтенко. Вряд ли, конечно, кто-то рассчитывал, что Павел Жебривский продержится на должности дольше, чем Кихтенко или чем донецкий мультимиллионер Сергей Тарута, который губернаторствовал несколько месяцев в 2014-ом. Но "варяг" оказался живучим.

К Жебривскому, наверняка, много у кого найдется претензий. Мол, он мог сделать в Донбассе больше, но сделал немного. Так это или нет, сказать трудно. В отличие от других глав областных администраций ему пришлось руководить прифронтовым регионом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями - обстрелами со стороны боевиков, контрабандой, контролем территории сначала СБУ (в рамках АТО), а затем Вооруженными силами Украины (когда началась ООС). Ситуация в регионе зависела не только от его опыта и знаний. Был и остается очень важным внешний фактор, который существенно влияет на ситуацию в Донбассе.

Что мог бы сделать, но не сделал Жебривский? Уверен, сейчас найдутся те, кто скажет, что и когда экс-глава Донецкой ОВГА делал не так. Ответ на этот вопрос даст, очевидно, и тот, кто придет на его место. Наверняка, у Жебривского были ошибки. И их попросту не могло не быть, ведь работа военно-гражданских администраций - новый опыт в украинской политике. И вряд ли в этой ситуации можно обойтись только определенным регламентом в принятии тех или иных решений. Но, безусловно, заслугой Жебривского было и остается то, что, несмотря на статус "варяга" он смог проработать в Донбассе три года.

Человек Порошенко и выборы в Украине

В последние 18 лет Павел Жебривский - верный соратник Петра Порошенко. В свое время они были лидерами фракции "Солидарность" в Верховной раде. После победы Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года первый возглавил Житомирскую областную госадминистрацию, а второй стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны. И хотя на этих должностях они продержались недолго, их влияние на украинскую политику не уменьшилось.

Надо сказать, что Павел Жебривский, как и Петр Порошенко, пришли в Верховную раду из бизнеса. Оба - люди состоятельные. За обоими - большой системный бизнес. Родная сестра Жебривского - Филя Жебровская - руководит большим фармацевтическим комбинатом "Фармак" и входит в сотню самых богатых украинцев. О совместных бизнес-проектах двух семейств ничего не известно. Хотя то, что Жебривский и Порошенко так долго находятся рядом в политике - уже определенный показатель. Поскольку в Украине политика - больше, чем политика.

Павел Жебривский, наверняка, получит новое назначение в украинской власти. Впереди - президентские выборы. Они будут непростыми для Петра Порошенко. Ему нужны рядом верные и проверенные кадры. Один из них - Жебривский. Какой фронт определит для него нынешний президент Украины, пока неизвестно. Но очевидно одно: человек, которому Порошенко три года доверял один из самых сложных участков в стране, без работы не останется.

Кто в Донбасс?

Перед тем человеком, который вместо Жебривского придет в Донбасс, стоит несколько важных задач. Главная - подготовка к реинтеграции оккупированной части региона. Хотя, учитывая, что до президентских выборов в Украине остается 9 месяцев, приоритетной задачей для нового главы Донецкой военно-гражданской госадминистрации будет обеспечение проведения выборов. А точнее - получение Петром Порошенко максимально позитивного результата. Мог ли это организовать "варяг" Жебривский? Вряд ли. Вероятно, нынешний президент будет делать ставку на тех, кто хорошо знает Донбасс, и тех, кого хорошо знает Донбасс.

Один из главных претендентов на кресло главы Донецкой ОВГА - нынешний заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных граждан Юрий Грымчак. Во времена президентства Ющенко он уже занимал должность вице-губернатора. Он близок к генеральному прокурору Юрию Луценко и сохраняет хорошие отношения с Петром Порошенко. Достаточно ли это для назначения? Вполне. Достаточно ли это для обеспечения победы Порошенко в регионе? Неизвестно.

Как бы это сейчас банально не звучало, но от происходящего в Донбассе зависит не только будущее Петра Порошенко, но и будущее Украины. И в этих двух вопросах не последнюю роль будет играть новый руководитель Донбасса.