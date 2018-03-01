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01.03.2018

Комментарий: Путин предъявил США ультиматум

Источник: DW

Владимир Путин анонсировал свою программу на ближайшие годы. Первая часть послания президента РФ Федеральному собранию 1 марта была посвящена экономике, социальной сфереи новым прорывным проектам. Вторая - обороноспособности России и фактически превратилась в презентацию российских новых вооружений, угрожающих США.

Прогресс под защитой ядерного оружия

Социально-экономическая часть послания президента практически усыпила как зал, так и меня лично, усевшегося перед телевизором. Много громких слов о прогрессе и развитии и анонсирование новых прожектов ценой в триллионы рублей. Оптимизма это не вызывало. Путин много раз давал такие ритуальные обещания. Ясно же, что денег на все эти планы "пространственного развития" в ближайшие 6 лет в казне нет.

Вдобавок к этому Путин периодически сбивался и начинал кашлять, а зал, чтобы не было паузы, - аплодировал. Этот стариковский кашель, стакан с водой на трибуне и вялые аплодисменты напоминали о позднем Брежневе и других престарелых советских вождях, вещающих о молодости, будущем и прогрессе. "Обеспечить продвижение молодых кадров...", - раздавалось с экрана. А операторы показывали "лес" седых и лысых голов в зале. 

Однако неожиданно, когда регламент практически был исчерпан, Путин перешел к военной части послания, и зал взбодрился. Стала понятна и драматургия этого шоу. Видимо, вначале президент рассказывал, как мы сказочно заживем, чтобы затем сказать, что этот рай на земле возможен только благодаря новым вооружениям, созданным в предыдущие 18 лет пребывания у власти его, Путина. 

Под защитой новых ракет, как выяснилось, будет строиться и новая российская экономика. Не надо, мол, претензий: раньше мы просто не могли начать ее строить и "сберегать население", потому что у нас ракет с ядерными двигателями не было. Теперь же российская власть, наконец, вспомнит о собственном населении, его здоровье, образовании и благосостоянии, а также о создании новых рабочих мест и экологии.

Кстати, понятно стало и направление развития российской науки. Она должна работать, как в СССР, - на оборонку. Все остальное - побочные продукты военной модернизации.

Милитаристское общество и его враги

Послание четко подтверждает то, что раньше было лишь выводами экспертов и аналитиков. У России вообще нет союзников, никого Путин так не назвал. Есть "стратегический партнер" - это Китай. И просто "важный партнер" - Индия. А также множество "международных организаций" - от ООН, до БРИКС, ШОС и ОДКБ.

А враг у России вообще один. Европа упоминалась разве что в контексте НАТО, а сам Североатлантический Альянс - в связи с США. Вот Соединенные Штаты и есть стратегический российский противник. Они, по версии Путина, заставили Россию вооружаться, выйдя из договора "О противоракетной обороне", и сейчас продолжают угрожать.

Но американцы опоздали. "Все то, чему вы пытались помешать, уже свершилось, сдержать Россию не удалось", - победоносно констатировал Путин, и весь зал поднялся в едином порыве, включая и священнослужителей, и одарил президента аплодисментами, переходящими в овацию.

А ведь и правда, оказывается, "можем повторить", читалось на радостных лицах собравшихся в московском "Манеже". Лишь главы Минобороны и российского Генштаба оставались с каменными лицами, понимая всю значимость момента и свою ведущую роль в происходящем.

Кстати, население наверняка радостно солидаризируется с российским правящим классом. Еще бы, снова показали американцам кузькину мать, да какую - на ядерном двигателе! Не пройдет и нескольких дней, как государственная российская социология будет доказывать, что 90% россиян готовы забросать США огненными шарами.

Значит ли это, как говорят теперь многие, что Путин объявил американцам войну? Если да, то пока только холодную. В реальности же, это был пока еще ультиматум. Ведь сказал же президент, что злопыхателей России Запад должен уволить и сесть с ним, с Путиным, за стол переговоров, - на российских, разумеется, условиях и стульях.

Ответов США и НАТО, вероятнее всего, долго ждать не придется. Можно прогнозировать рост  расходов на оружие и новую гонку вооружений. Военный бюджет США на 2018 год, размером около 700 млрд долларов, который Дональд Трамп с трудом проводил через конгресс, скакнет к триллиону. А европейцы вместо 200-300 млрд евро захотят потратить что-то около полутриллиона. Ужесточатся, скорее всего, и санкции. Но это не совсем то, на что рассчитывают в Кремле.  

Как читать ультиматум Путина?

Главное требование Кремля к мировому сообществу, скорее всего, предельно просто - недаром заявление свое Путин сделал перед выборами. Иностранцы не должны мешать России войти в клуб "80+" по продолжительности жизни, а точнее - политическому долголетию - ее президента. Если Запад выполнит этот ультиматум и смирится с политическим долголетием Путина, то российские огненные шары на ядерном ходу не начнут бороздить просторы мирового космоса.

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