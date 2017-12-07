Комментарий: Путинская крепость

Источник: DW

То, что Владимир Путин еще раз выставил свою кандидатуру на выборах президента России, не является сюрпризом, как и то, что в финале этого спектакля весной 2018 года он окажется победителем. Четвертый президентский срок продлится до 2024 года, Путину к тому моменту исполнится 72 года. Если все произойдет именно так, он фактически будет править Россией четверть века. Прекратится ли тогда его правление, не знает никто. Особенностью современной российской политической системы является то, что вопрос, будет ли Путин баллотироваться и выиграет ли он выборы, не назовешь интригующим.

Только псевдосоперники

В Кремле создали искусную систему для манипуляции результатами выборов. Вместе с Путиным право выставлять свои кандидатуры имеют только специально подобранные оппоненты, у которых нет никаких шансов. К ним относятся политические "динозавры" - правый популист Владимир Жириновский, давний лидер коммунистов Геннадий Зюганов или безобидный либерал Григорий Явлинский. Кого ни возьми - бесцветные, надоевшие избирателям политические фигуры, которые ни у кого не вызывают настоящего интереса.

Поскольку даже самим властям "победа" над старыми гвардейцами из 90-х годов показалась слишком скучной, к кампании привлекли гламурную Ксению Собчак, дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака - тогдашнего шефа Владимира Путина.

Путин знает ее еще с детства: если она в своих предвыборных выступлениях перейдет за грань допустимого, то сердце у него доброе, он простит. В общем, в Кремле все держат под контролем.

Единственного оппозиционного кандидата, которого можно было бы воспринимать всерьез, - Алексея Навального, давно отстранили от участия в выборах на основании сомнительных судебных приговоров. Правда, и преувеличивать роль Навального не стоит. Даже если бы ему разрешили участвовать в выборах, то и тут Кремль не потерял бы контроль над ситуацией с помощью хорошо управляемых масс-медиа. Правда, выборы мэра Москвы 2013 года показали, что у Навального огромный политический потенциал, и он способен нарушить атмосферу полного триумфа от победы Путина. В Кремле этот сценарий для 2018 года сочли слишком рискованным.

Под возгласы одобрения

Но сегодня руководители в Москве решают совсем другую проблему. Ради сохранения власти Кремль на протяжении последних лет целенаправленно занимался политической демобилизацией, мешая появлению какой бы то ни было политической оппозиции. Использовались и продолжают использоваться любые средства, например, захват, выдавливание или репрессии. В результате российское общество охвачено политической апатией, которая консервирует клептократическое господство Путина и его элиты. Последние выборы в Думу, прошедшие чуть более года назад, показали, к чему это ведет: люди, прежде всего в больших городах, просто больше не ходят голосовать.

Именно этого - крайне низкой явки - сегодня и боятся в Кремле. Такой сценарий нанес бы ущерб легитимности и ауре правления, целиком поддерживаемого народом, - даже если Путину удастся в первом же туре набрать две трети голосов.

Поэтому политическая задача, которая в предстоящие несколько месяцев стоит перед российскими властями, - мобилизовать апатичное российское общество на короткий срок, одновременно не давая ход подлинной долговременной внутрироссийской конкурентной борьбе. Все признаки говорят о том, что политтехнологи в Кремле уверены, что нашли решение проблемы в развитии образа "Россия - осажденная крепость". России, если верить этому образу, угрожают "внешние враги" - либеральные страны Запада, исламские радикальные режимы, иностранные СМИ и даже подчиняющийся "мировой закулисе" Международный олимпийский комитет.

Поэтому едва ли стоит удивляться, если вскоре антизападные выступления в Москве усилятся и российская внешнеполитическая риторика станет более агрессивной. Странам Запада хотелось бы посоветовать сохранять спокойствие и рассудительность. Не поддаваться на целенаправленные провокации, служащие краткосрочной цели повышения явки на выборах и возгласов одобрения Путину, которые будут устилать его путь на новый президентский срок.

После выборов это до выборов

После очередного вступления Путина в должность президента весной 2018 года возобновится хорошо управляемая тенденция к политической демобилизации российского общества. Не позднее, чем к началу чемпионата мира по футболу, антизападная повестка дня будет свернута. А затем элиты зададутся вопросом, как события могут развиваться после 2024 года: создаст ли Путин себе настоящего преемника или захочет оставаться у руля и после 2024 года? Правда, для этого придется менять Конституцию РФ. Тогда уже никого не удивит, если Путин объявит себя пожизненным президентом-царем. Это освободило бы людей в Кремле от необходимости кратковременной мобилизации избирателей один раз в шесть лет.