Комментарий: "Раньше лучше было", или Жалобы Сергея Лаврова на Запад

Источник: DW

Вопрос армянскому радио: "Что делать, если внезапно работать хочется?". Армянское радио отвечает: "Полежите, товарищ, это пройдет". Министр иностранных дел России Сергей Лавров с удовольствием вспоминает советские анекдоты. Может быть, они достались ему в наследство от отца-армянина? Иногда этот юмор помогает ему выбраться из безвыходных ситуаций на дипломатических переговорах. Но иногда пользы от этих шуток - никакой.

Вот в последнее время Лавров жалуется на то, что не удается добиться никакого прогресса во внешней политике. США, по его словам, пытаются наказать Россию всеми доступными средствами. Даже во времена "холодной войны" и то было лучше, считает министр.

Резкий и хладнокровный глава МИД

До сих пор за шефом российской дипломатии не замечали особой чувствительности. Наоборот. Сергей Лавров может быть резким и хладнокровным. Он отпускал колкости в адрес своих коллег из Вашингтона, отказывался от переговоров, если это служило российским интересам. Тонких чувств - если не считать анекдотов и шуток - Лавров не проявлял: лишь бы не показывать собственную слабость!

В чем Лавров прав: отношения с Западом зашли в тупик. Особенно задуматься его заставляет, вероятно, тот факт, что в обозримом будущем ничего не поменяется. Тень от кризиса, связанного с Украиной, только удлиняется. Ни одна из сторон не уступает. Это вынуждает бездействовать таких политиков, как Лавров. Одно дело - поехать на конференцию в Мюнхен или в Нью-Йорк, совсем другое - вернуться в Москву с каким-то результатом или хотя бы надеждой на результат.

И если сегодня дипломатические усилия России практически ничего не приносят, то винить в этом Кремль должен во многом самого себя. Никто не знает этого лучше, чем глава российского МИДа. И без того непростое положение усложняют внутриполитические настроения в Вашингтоне. В Конгрессе сегодня заправляют те, кто требует все новых санкций в отношении России. Они тем самым отвлекают от собственных неприятностей - от президента в Белом доме, которому никто не доверяет решение вопросов внешней политики, тем более во всем, что касается России. Дональд Трамп, в свою очередь, может делать вид, что уступает республиканцам, соглашаясь на расширение санкций. Пусть у таких сенаторов, как Джон Маккейн и Марко Рубио будет чувство, будто бы они управляют президентом США.

Санкции наносят США наименьший вред

С точки зрения США, затягивание санкционных "гаек" - это недорогая мера, так как они затрагивают американскую экономику в наименьшей степени. Если кто и страдает, то некоторые немецкие компании. Американцы напоминают полководца, который зовет союзников на битву, но свои войска оставляет в казармах.

Такую политику невозможно будет продолжать вечно. Немецкий бизнес настаивает на прекращении санкций. Федеральное правительство Германии еще несколько недель будет парализовано из-за коалиционных переговоров по созданию нового кабинета министров. Но потом снова должны действовать принципы политики, а не неуступчивости.

Уже похороненные многими минские соглашения указывают путь к миру на Украине. России следует дать стимулы, которые сделают ее более готовой к компромиссам. Угрозы и новые санкции только ухудшат положение. В итоге проиграют все.