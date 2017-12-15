Комментарий: Российский самообман из-за "слабости" Меркель

Источник: DW

В Германии - правительственный кризис. Именно правительственный, а не политический, как ошибочно пишут некоторые российские СМИ, поскольку все государственные, партийные и общественные структуры ФРГ продолжают бесперебойно работать. Вот только сформировать новое правительство после выборов 24 сентября пока не удается. Такое в демократических странах случается. В Нидерландах, к примеру, переговоры о создании правящей коалиции длились в этом году более семи месяцев.

Три иллюзии российской публики

Не исключено, что и Германии на сей раз понадобится не меньше времени, особенно если дело дойдет-таки до перевыборов. Все это не беда, хотя ничего хорошего в этом тоже нет: стране нужно правительство, которое не просто исполняет обязанности, как сейчас, а, имея четкую программу и соответствующий мандат от парламента, решительно берется за кардинальные проблемы во внутренней и внешней политике и активно реализует крупные реформы.

Судя по злорадному тону целого ряда российских СМИ, в Москве не без удовольствия наблюдают за правительственным кризисом в Германии, видя в нем верный признак ослабления позиций Ангелы Меркель (Angela Merkel) и даже предвестника конца ее канцлерства. А поскольку в России широко распространена точка зрения, что в Евросоюзе сторонником санкций против РФ является главным образом Меркель, то у некоторых россиян, похоже, возникли надежды, что скоро могут отменить штрафные меры, введенные из-за российского участия в войне на востоке Украины, а то, глядишь, и те, что стали реакцией на аннексию Крыма.

Думается, россияне под влиянием своих СМИ предаются очередному самообману. Год назад они сурово просчитались с Дональдом Трампом, ошибочно приняв его за удобного партнера и чуть ли не друга России, а теперь тешат себя иллюзиями скорого ухода Меркель и отмены европейских санкций. Самообман тут двойной, даже тройной.

Иллюзия, будто Меркель скоро уйдет

Во-первых, "слабость" Меркель сильно преувеличена. Да, ее блок ХДС/ХСС получил на выборах 24 сентября заметно меньше голосов, чем четыре года назад. Да, ее попытка сформировать коалицию из консерваторов, либералов и "зеленых" провалилась.

Тем не менее ее партия ХДС вместе с баварской ХСС остается, причем с большим отрывом, ведущей политической силой Германии, у этого блока - крупнейшая фракция в бундестаге, его продолжают поддерживать, согласно новейшим опросам, 30-34 процента избирателей. У социал-демократов рейтинг на уровне 20 процентов, у остальных представленных в парламенте партий – от 9 до 13 процентов.

При этом сама Меркель по-прежнему намного популярнее в стране, чем социал-демократ Мартин Шульц (Martin Schulz) - единственный реальный контркандидат на пост канцлера. К тому же его партию, СДПГ, сейчас раздирают острые споры о будущем курсе, тогда как в блоке ХДС/ХСС после пертурбаций последних месяцев воцарилось давно уже не наблюдавшееся единение вокруг лидера.

Конечно, полностью исключить ухода Меркель с поста председателя партии и канцлера нельзя, однако сценарий, при котором она останется во главе правительства ФРГ еще четыре года, представляется несравнимо более вероятным, даже если начавшиеся 13 декабря попытки договориться с СДПГ тоже закончатся провалом. Ведь вину за это избиратели вполне могут возложить на колеблющихся социал-демократов, а не на действующую и.о.канцлера.

Иллюзия, будто Берлин может сменить курс без правительства

Второй самообман заключается в наивном представлении, будто правительственный кризис в Германии и мнимая слабость Меркель является благоприятным моментом для отмены санкций против России. Наоборот! Пока в Берлине нет утвержденного парламентом правительства, временный кабинет министров будет заниматься текущей работой, но не станет принимать принципиальных политических решений, тем более – кардинально менять курс страны.

Поэтому позиция ФРГ в отношении санкций просто останется без изменений. В такой ситуации Евросоюзу, которому в подобных вопросах требуется единогласие, вообще нет смысла задерживаться на этой теме, и ЕС на саммите 14-15 декабря продлит существующий санкционный режим, по сути дела, автоматически.

Воцарившаяся в Берлине политическая неясность не будет способствовать и столь важному для Кремля газопроводному проекту "Северный поток-2". Против него решительно выступает целый ряд стран Евросоюза, к нему скептически относится Еврокомиссия (правительство ЕС) в Брюсселе. Германия его, наоборот, до сих пор поддерживала, однако трудно отделаться от впечатления, что сама Меркель делала это не столько из убеждения, сколько в основном в угоду своим партнерам по прошлой коалиции - социал-демократам, прежний лидер которых Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в этом проекте формальный начальник.

Если это так, то в ближайшие месяцы (имеющие решающее значение для своевременной прокладки трубопровода до конца 2019 года) Меркель вряд ли станет с особым энтузиазмом отстаивать "Северный поток-2" в Брюсселе. Более того, из тактических соображений ей даже выгодно было бы затянуть всю эту историю, чтобы потом, в случае договоренности с социал-демократами, подороже "продать" им уступки на данном направлении.

Иллюзия важности бизнеса с Россией

Вопрос в том, так ли уж важен этот проект для самой СДПГ, поскольку ее рядовых членов и избирателей, в том числе из области бизнеса, интересуют сейчас совсем иные темы. Например, реформа здравоохранения, цифровизация экономики и ее социальные последствия, прием беженцев, распределение бюджетного профицита. И тут мы подходим к третьему большому самообольщению россиян: они безмерно преувеличивают роль российского фактора в политике и экономике Германии.

Многим россиянам, по-видимому, кажется, что деловые круги в Германии (и в целом в Евросоюзе) только о том и мечтают, как бы им вновь разрешили без ограничений торговать с бескрайней Россией. Отсюда и заголовки в российских СМИ типа "Европа устала от санкций", навеянные громкими и частыми заявлениями таких лоббистских организаций, как Восточный комитет немецкой экономики.

На самом же деле ситуация такова: в РФ идет немногим более 1,5 процента германского экспорта, даже такие маленькие страны, как Бельгия и Чехия, покупают у немцев чуть ли не вдвое больше продукции, чем огромная Россия, ее инвестиционная привлекательность по целому ряду причин весьма низка. Поэтому никакой особой "усталости от санкций" немецкий бизнес, за исключением отдельных фирм, не испытывает, поскольку просто о них не думает, ведь для абсолютного большинства экспортных компаний речь идет о второстепенном или даже третьестепенном рынке.

К тому же весьма заметный рост германо-российского товарооборота в 2017 году показал, что санкции мешают двусторонней торговле значительно меньше, чем низкий курс рубля, и стоило российской денежной единице окрепнуть, как дело с поставкой немецких товаров в РФ вновь пошло в гору.

Из всего этого следует, что россиянам не стоит тешить себя иллюзией, будто немецкий бизнес попытается воспользоваться трудностями с формированием правительства ФРГ и надавит на якобы ослабленную Меркель с целью добиться от нее отмены или хотя бы смягчения санкций против РФ. У деловых кругов Германии сейчас совсем иные заботы: "Брекзит", взаимоотношения с Америкой и Китаем, реформы в Евросоюзе и еврозоне, внутриполитические вопросы. Россия для них нынче - совсем не приоритет.