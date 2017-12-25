Комментарий: Россия-2018 - Путин остается, напряжение в отношениях с Западом - тоже

Источник: DW

Выборы могут быть интересными. Особенно, если их победитель не определен заранее. Таким образом, президентские выборы в России будут так же интересны, как чтение телефонного справочника Челябинска. Всем - в том числе и выдвинувшимся кандидатам - ясно: победителем станет Владимир Путин. В конечном счете, именно Кремль контролирует телевидение, имеет в распоряжении наибольшее количество денег и может задействовать административный аппарат, в том числе и силы безопасности. Если бы существовал претендент, представляющий серьезную опасность для Путина, он вряд ли смог бы выставить свою кандидатуру.

Таким образом, Кремль может быть доволен тем, что произойдет в следующие недели и месяцы: предвыборной борьбой, которая таковой не является. Соревнованием, в котором президент вновь займет высший государственный пост без того, чтобы изнурять себя конкуренцией.

Высокая явка на выборах как критерий успеха

Однако правительство хочет большего, чем просто победы. Оно хотело бы потрясающей победы с высоким уровнем участия, где-то 70 процентов, лучше еще больше. Добиться этого будет тяжело. Потому что Иван Иванович задаст себе логичный вопрос: "Зачем мне тащиться по снегу к избирательной урне, если Путин все равно останется президентом"? Если де-факто речь не идет о выборе, нормальный российский гражданин останется дома под девизом: "Пусть они со своими белорусскими наблюдателями на выборах считают, что хотят".

Собственно говоря, это представление ни к чему и самому Путину. Потому как даже независимые опросы общественного мнения свидетельствуют, что он является явным фаворитом. В случае настоящих честных выборов 65-летний политик может выиграть. Остается тайной, почему он страшится риска. Возможно, Путин опасается демонстраций, может быть, он думает, что многие из его сограждан забыли популярную аннексию Крыма или обижаются на него за снижающийся уровень жизни.

Во властных отношениях в России в 2018 году мало что может измениться. Увлекательным может стать то, что случится после выборов 18 марта. Начнет ли Путин путем кадровых перестановок подготавливать страну ко времени после своего ухода? Кремлевские астрологи гадают на тему, кто может стать премьер-министром. Сегодняшний премьер Медведев выглядит ослабленным. Обвинения в том, что он положил миллионы в собственный карман, не утихают. Назначит ли Путин своим представителем либерального специалиста по экономике или представителя силовиков? Так или иначе, это будет означать перевод стрелок для будущего курса России.

Новый фактор власти на Ближнем Востоке

Не стоит ждать особых изменений и во внешней политике и политике безопасности. Так как американцы перестали быть стражами порядка во многих регионах, Россия и Китай пытаются заполнить этот вакуум власти. Президент Путин активно вмешался в события на Ближнем Востоке, где еще несколько лет назад Россия не играла существенной роли. Его резидент в Сирии Башар Асад остается у власти. По меньшей мере, здесь России удалось внедриться.

Мало подвижек можно ожидать в 2018 году в решении украинского кризиса. Россия и в новом году не отдаст Крым и не прекратит военную поддержку русскоязычного населения на востоке Украины. Соответственно останутся в силе и западные санкции. Обе стороны выжидают. Минский процесс застрял. Крупные поставки американского оружия вряд ли изменят соотношение сил в Украине. Россия надеется, что интерес к этому региону со стороны Вашингтона и Брюсселя постепенно пойдет на убыль.

Станет ли хороший хозяин надежным хозяином?

Летом Путин может насладиться мировым вниманием во время чемпионата мира по футболу. Даже если российская сборная покажет плохой результат, Россия сделает все, чтобы показать себя хорошей хозяйкой. Однако существует опасность терактов со стороны исламистов, в том числе возвратившихся из Ирака и Сирии русскоговорящих боевиков "Исламского государства". Атаки террористов-самоубийц в местах большого скопления людей трудно предотвратить. Тем не менее американские и российские спецслужбы работают вместе в борьбе с терроризмом. Спасибо и на этом.