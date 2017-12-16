Комментарий: Собчак-оппозиционер, маг Навальный и немного Крыма

Источник: DW

18 марта 2018 года не зря заранее называли датой так называемых "выборов Путина". Не только потому, что логотип выборов построен на повторении числа 18. Главное, это четвертая годовщина торжественной церемонии в Кремле, на которой было оформлено то, что в России называется "воссоединением Крыма" или, более пафосно, "возвращением в родную гавань". Во всем остальном мире события четырехлетней давности называют "аннексией" принадлежащего Украине полуострова.

Дюмин, Набиулина?.. Медведев!

То есть, главной причиной голосовать в четвертый раз за Владимира Путина, с точки зрения администрации президента, должна быть, прежде всего, благодарность за этот акт. Если судить по пресс-конференции кандидата в минувший четверг, пожалуй, никаких других решений и быть не могло. На вопрос о том, какой он видит будущую Россию, Путин ответил настолько общими фразами про благополучие, здравоохранение и образование, что их можно было бы подставить в любую речь любого политика любого государства мира.

Пожалуй, единственная перспектива, которая стала абсолютно ясной после общения президента с журналистами, оказалась для многих грустной - повышение пенсионного возраста. Что неудивительно, учитывая демографическую ситуацию и пустеющие государственные фонды, как резервные, так и собственно пенсионный.

Так что ностальгические воспоминания о так называемой "крымской весне" вкупе с разоблачениями разного рода врагов вновь должны заменить отсутствие хоть какого-то образа будущего. Если судить по публичным выступлениям президента, экономика и социальная сфера интересуют его ровно настолько, насколько от них исходит или не исходит социально-политическая нестабильность.

Платить исправно зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия - задача нового старого правительства, которое после инаугурации вновь возглавит неофициальный вице-президент страны Дмитрий Медведев. Назначить нового премьера невозможно, потому что все сразу решат, что это и есть преемник Путина. И тогда телефоны в Кремле будут звонить все реже, а в Белом доме на Краснопресненской набережной - все чаще.

Пусть лучше губернаторы, олигархи, высшие чиновники, главы госкорпораций, друзья и враги помучаются, погадают, а глава государства будет хранить загадочное молчание, подбрасывая то один намек на будущее, то другой. Может быть, все отдаст бывшему офицеру ФСО, а ныне тульскому губернатору Дюмину. А может быть, сделает преемником женщину - например, Эльвиру Набиулину. А может быть, сам Медведев пойдет на еще второй срок.

Тот-то забавы будет, когда все те, кто сейчас говорит, что он "слабый", внезапно прозреют и немедленно начнут воспевать его "силу"?! Но эта интрига, что называется, для узкого круга гурманов кремленологии, постоянных слушателей "Эха Москвы", зрителей "Дождя" и читателей телеграм-канала "Незыгарь".

Навальный и "Гарри Поттер"

На публике же Путин по-настоящему зажигается только когда говорит о "страшных" девяностых, откуда происходят все российские беды, да об американских сенаторах, которые лишают свободы слова государственный телеканал RT и ставят Россию на одну доску с Ираном и Северной Кореей.

Тут возникают вопросы. Например, если глава государства публично признал, что влияние продукции холдинга "Россия сегодня" ничтожно, то почему российский налогоплательщик должен раскошеливаться на империю Дмитрия Киселева и Маргариты Симонян?

Или, скажем, сам Путин не раз говорил, что никаких "государств-изгоев" не существует, все политические системы равноценны и понятие национального суверенитета никакому Вашингтону не отменить. Так отчего же тогда так явно сквозит в его словах раздражение решением Конгресса поставить Россию в один ряд с иранскими муллами и пхеньянским Сталиным?

Или почему накануне почти неизбежного четвертого срока по-прежнему необходимо без устали стращать публику "лихими девяностыми", которые, по собственному признанию Путина, молодежь не помнит вовсе?

Но эти и другие неудобные вопросы некому задавать. Их не зададут ни журналисты, столичные и провинциальные, заискивающие перед президентом на пресс-конференциях; ни обычные граждане, которые не верят, что от них что-либо зависит и смотрят на президента как на царя; ни депутаты и чиновники всех уровней, которые всегда "за".

А если кому-то вдруг позволят быть смелым, подобно Ксении Собчак, и этот кто-то спросит, о ужас, о Навальном, то и здесь ответ готов: мол, этот персонаж ведет дело к "майданам", а по ним будут бегать разные "саакашвили", которому этот "персонаж" и подобен.

Спросить же, стоит ли превращать Навального в российский аналог Волан-де-Морта, чье имя нельзя упоминать, будет некому. Потому что на очереди уже кто-то другой - с челобитной, дифирамбами, хлебом-солью или проблемами переработки рыбы.

Кстати, история директора рыбного комбината, якобы обманувшего бдительность не только президентской пресс-службы, но и ФСО, и пробравшегося на пресс-конференцию президента - это и есть модель будущей президентской кампании. По всей стране будут расставлены такие вот "рояли в кустах", исполняющие бесконечные версии "Славься!" Михаила Глинки.

А 18 марта Владимир Путин возьмет открепительный талон и проголосует в Севастополе, чтобы напомнить всем: "Крым наш", "слабых бьют", а "главные союзники России, как всем известно, армия и флот". Не очень ново, это правда, но ведь работало до сих пор, не так ли? Как сказал мне пару месяцев назад один европейский посол в Москве, "стабильность - лучший предвыборный лозунг".