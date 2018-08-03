Комментарий: Третий срок для Виктора Януковича

Источник: DW

Суд в Украине над беглым экс-президентом Виктором Януковичем практически завершен. Более полусотни свидетелей дали показания по делу бывшего главы государства. 16 августа должна начаться финальная часть процесса - прения сторон. Однако этого может и не произойти. Адвокаты Януковича уже дважды срывали начало дебатов, настаивая на продолжении допроса свидетелей. Цель затягивания прозаична: максимально оттянуть оглашение приговора.

Защита экс-президента идет на уловки

Судебный процесс над Януковичем, длящийся с 4 мая 2017 года, обещал стать самым громким в новейшей истории Украины. Шутка ли - в качестве свидетелей выступали действующий президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко и другие. Все вышеупомянутые уверены: Янукович предал государственные интересы и способствовал разжиганию войны в Украине. Но теперь это должен подтвердить суд.

Виктор Янукович, которого обвиняют по статьям "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны", понимает, что шансов избежать обвинительного приговора у него немного. Да, суд заочный, он сидит где-то в России и не собирается в тюрьму. Но дважды судимый до этого экс-президент прекрасно понимает: пусть даже и заочный пожизненный срок, о котором заявляла сторона обвинения, - это все равно пожизненный срок. Поэтому защита Виктора Федоровича накануне финальных дебатов заняла круговую оборону. Адвокаты требуют продолжения допроса свидетелей, отказываются от участия в процессе. Назначенные государством бесплатные защитники также идут в отказ.

Словом, адвокаты демонстрируют целый арсенал уловок, чтобы затянуть дебаты и отсрочить оглашение приговора своему клиенту. На что надеется Виктор Янукович? Очевидно, он ждет смены власти в Украине. В марте 2019 года состоятся президентские, а еще через полгода - парламентские выборы. Да, они могут существенно изменить расстановку сил в государстве. Но будет ли она в пользу беглого президента - большой вопрос. Ведь приговора Януковичу ждут не только его противники, но и некоторые соратники, давно списавшие Виктора Федоровича в политический утиль. Для них он - битая карта.

Система Януковича процветает в Украине и дальше

Если кто-то считает, что с приговором Виктору Януковичу будет поставлена точка в деле "бывших", он сильно ошибается. Янукович - это не только фамилия. Беглый президент был лидером системы, которая долгое время существовала в Украине и продолжает существовать в постмайданном обществе. Янукович - это откаты, которыми чиновники обложили бизнесменов. Это попытки сохранять монополию на власть. В конце концов, это те, кто был рядом с экс-президентом и до сих пор активно участвует в украинской политике.

К сожалению, суд над Виктором Януковичем так и не превратился в процесс над его соратниками. Ведь они так же, как и их патрон, работали против интересов Украины. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Беглый президент не в одиночку создал предпосылки для сдачи Крыма России и войны в Донбассе. Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и многие другие соратники Януковича продолжают заседать в Верховной раде. Им там комфортно, они клеймят позором нынешнюю власть и не скрывают наполеоновских планов по возвращению в высокие кабинеты.

Почему те, кто был частью системы "Янукович", так и не сели на скамью подсудимых, должен объяснить генеральный прокурор Юрий Луценко. Одним из требований Евромайдана, напомню, было требование справедливости. За четыре с половиной года со дня бегства президента Януковича этот лозунг так и остался нереализованным. Система оказалась очень живучей. И даже высшая мера наказания в Украине - пожизненное заключение - не сможет ее сломить.

Как Москва использует Януковича в своих интересах

Будущее Виктора Януковича находится в руках не только судей Оболонского райсуда Киева, но и тех, у кого он нашел приют. Очевидно, что устами Виктора Федоровича сейчас говорит Москва. Экс-президент Украины давно уже превратился в пропагандистский рупор Кремля. А посему, все, что прозвучит в исполнении Януковича в финальной части судебного процесса, следует воспринимать не иначе как ответ российской стороны Украине. Ну, право же, кто поверит, что с последним словом Виктор Федорович будет выступать от себя?

Учитывая, что оглашение приговора совпадает с началом президентской кампании в Украине, Януковича, очевидно, используют для повышения (или понижения) шансов основных кандидатов на пост главы государства. Виктору Федоровичу терять ведь нечего, кроме своей свободы. А поэтому нельзя исключать, что пламенную речь Януковича в суде Россия использует в своих интересах. Да и сам экс-президент уже пытается предстать в роли жертвы, подавая иск против Луценко о защите чести и достоинства.

Сядет ли беглый президент третий раз в тюрьму, сказать трудно. Но и нынешняя власть, и оппозиция в лице бывших соратников Януковича, похоже, очень бы этого хотели. Обе стороны давно мечтают покончить с делом Виктора Федоровича, очевидно, надеясь безоблачно жить вместе и дальше. По крайней мере, до прихода нового президента Украины.