Комментарий: Твит Трампа - поддержка Меркель из Вашингтона?

Источник: DW

Мы уже ко многому привыкли, так что последнее выступление Дональда Трампа в Twitter никого в Германии не должно шокировать. Президент США написал в сети микроблогов, что граждане ФРГ отвернулись от "уже ослабевшей коалиции" из-за ее миграционной политики. Далее он сообщил: "Уровень преступности в Германии вырос". Последнее утверждение ложно: но такие заявления - типичная составляющая постов Трампа в Twitter.

Вопреки дипломатическим приличиям

Агрессивная риторика Трампа имеет четкий рисунок: в качестве своего главного оппонента в Европе американский президент выбрал Ангелу Меркель (Angela Merkel). Возможно, потому, что она даже не предприняла попытки обаять его, как это сделал, например, Эмманюэль Макрон. Или потому, что между ней и Бараком Обамой царило взаимопонимание, что уже само по себе способно вызвать гнев американского президента.

О том, как Трамп относится к Меркель (и к Германии в целом), свидетельствует и отправка в Берлин в качестве посла США Ричарда Гренелла, который публично признался в желании поддерживать популистов в Европе. Это дерзкое превышение посольских полномочий и дипломатических приличий.

Но в своем скандальном твите, беспрецедентном для президента Соединенных Штатов, Трамп идет еще дальше, утверждая, что европейцы совершили ошибку, приняв миллионы людей, которые теперь так сильно изменили культуру континента. "Мы не хотим, чтобы то, что происходит в сфере иммиграции в Европе, происходило у нас!" - написал в следующем твите Дональд Трамп.

Такие слова приходят из Америки - а ведь это место, где находили убежище притесняемые люди со всего мира: плавильный котел культур и страна мечты, где, как на протяжении многих десятилетий считали честолюбивые европейцы, можно сделать карьеру вне зависимости от происхождения и социального статуса. Для этого нужно было только очень захотеть и верить в американскую мечту. От американцев немцы, сначала, правда, только на западе страны, получили в 1945 году демократию и верховенство права - практически даром. Все это теперь стало жертвой ярости буйного лидера в Вашингтоне. От этого могут выступить слезы на глазах.

Немцы и американцы: амбивалентные отношения

Но нападки Трампа на правительство ФРГ не только бессовестные, но и не обдуманные. Отношение немцев к США амбивалентное. Поучения, приходящие из-за океана, никогда еще в Германии не встречали понимания, уж тем более от нынешнего президента.

Относительно либеральная миграционная политика Меркельвоспринимается критически большинством немцев или вызывает открытое неприятие - для этого не надо быть правым популистом. Но поддержка противников Меркель со стороны мечущегося из стороны в сторону хозяина Белого дома скорее поможет действующему канцлеру ФРГ.

К тому же твит Трампа, опубликованный, как это часто бывает, перед завтраком, был, вероятно, предназначен людям в Америке, которых Трамп хочет мобилизовать перед предстоящими промежуточными выборами в США. Поучать союзников в Берлине - занятие для него легкое. Хотя, на самом деле, для нынешнего президента США нет больше никаких союзников - тем более в Берлине.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW