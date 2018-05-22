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22.05.2018

Комментарий: Выборы в Венесуэле - перемен в стране не предвидится

Источник: DW

Жители Венесуэлы слишком хорошо знакомы с этим ликованием. "Теперь результаты выборов очевидны", - торжествующе сообщил председатель избирательной комиссии около 10 часов вечера в воскресенье, 20 мая, - после более четырех часов ожидания. "Ультрасовременная цифровая избирательная система" подсчитала, что 68 процентов голосов получил действующий президент страны Николас Мадуро - старый президент превратился в нового.

Победитель назвал свой успех на выборах историческим рекордом: еще никогда, по его словам, кандидату в президенты не удавалось в ходе такого "масштабного голосования" опередить своего противника на 47 процентов! Обращаясь с благодарностью к избирателям, Мадуро не упустил шанс уколоть соперника, назвав кандидата от оппозиции Энри Фалькона "Фальшоном" - фальшивкой.       

Население Венесуэлы голодает

Стиль Мадуро хорошо известен во всем мире. Ему ничего не стоит пожелать главам других государств гореть в аду, а на критические письма жителей страны в свой адрес Мадуро отвечает непристойностями в прямом телевизионном эфире. Его грубость вызывает кривую усмешку у некоторых зарубежных наблюдателей, но она угасает в момент пересечения границы Венесуэлы. Потому что Венесуэла разваливается на части.

В венесуэльских недрах кроются самые большие запасы нефти в мире, а на улицах страны трехлетние дети потрошат пластиковые мешки с мусором в поисках остатков пищи. Чувство голода настолько велико, что они грызут выброшенные кем-то кости. Дети лет восьми-десяти отправляются в более богатые районы, чтобы найти там объедки "получше". Порой дорога занимает до двух часов, и еще нужно следить за тем, чтобы не попасться на глаза полиции. Старикам хватает ежемесячной пенсии лишь на яблоко или два литра молока.

Бензином сыт не будешь

Тем не менее многие "чависты" - сторонники предшественника Мадуро Уго Чавеса - гордятся "достижениями" провозглашенного им "социализма 21 века": месячной зарплаты достаточно, чтобы заправлять машину бензином целый год. При этом они не задумываются над тем, что субсидированным бензином сыт не будешь, и семью им не накормить. Сторонники правительства утверждают, что кризис в их стране - это результат международных санкций и низких цен на нефть.

Пропагандистский аппарат в стране настолько силен, что убежденные "чависты" молча смирились с результатом нынешних президентских выборов. Хотя и они были поражены бросающимся в глаза крайне низким участием в голосовании - еще никогда избирательные участки не выглядели настолько пустыми. Но избирательная комиссия быстро скорректировала это впечатление, так что сомневающимся не останется ничего, как снова закрыть на все глаза. Поскольку ничего хорошего от этого правительства, не признанного на международном уровне, ждать не приходится.    

Евросоюз, Соединенные Штаты и 14 стран Латинской Америки не признают результаты выборов в Венесуэле. Но в качестве средства давления у них есть только один способ - новые санкции. Если они будут эффективными, их тяжесть ощутят на себе простые жители страны. А это значит - еще большая бедность, еще больше людей уедут из страны. 

В знаменитом романе Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен" описывается чувство безнадежности, которое испытывали солдаты в окопах на фронтах Первой мировой войны. Сходное чувство будут испытывать, вероятно, и многие венесуэльцы, слушая выступление своего нового президента.

 

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