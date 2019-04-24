Коммуналку не оплатили 25% получателей субсидий наличными

Источник: Корреспондент.net

Около 75% получателей субсидии в наличной форме оплатили счета за коммунальные услуги вовремя, остальные граждане имеют риск лишиться субсидии, если будут иметь задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на информацию генерального директора Директората семьи и социальной поддержке Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко.

По данным, полученным на текущий момент, в среднем около 75 % получателей субсидии в наличной форме оплатили коммуналку вовремя. Это является положительным результатом, учитывая, что речь идет о первом опыте монетизации субсидий в истории Украины", - цитирует пресс-служба Музыченко.

Он также отметил, что граждане, которые получили на руки деньги, но вовремя не оплатили жилищно-коммунальные услуги, рискуют остаться без субсидии, пока не оплатят долг. Если получатель имеет задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан), субсидия на следующий период не назначается до решения вопроса с этим долгом.

По информации Минсоцполитики, после того, как гражданин погасит задолженность или заключит договор о ее реструктуризации, субсидия будет переназначена. При этом тот, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках средства, полученные в рамках монетизации субсидии, будет в дальнейшем получать этот вид помощи уже в безналичной форме.

"Важно, чтобы у получателя не было задолженности за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на май 2019 года, когда будет происходить переназначения субсидий на следующий год", - говорится в сообщении.