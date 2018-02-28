Компания Amazon купила стартап с большим офисом в Украине за 1 млрд долларов

Источник: Українські новини

Компания Amazon приобрела стартап, который занимается созданием умных дверных видеозвонков, за один миллиард долларов.

Компания оценила стартап в сумму, которая превышает один миллиард долларов.

Как предполагает издание VentureBeat, сделка может помочь Amazon в борьбе за рынок доставки "к порогу" и нишу умных устройств, возможно - будет проводиться интеграция с умной колонкой Alexa.

Портал Crunchbase сообщает, что компания привлекла 209 миллионов долларов инвестиций. Она дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала $700 000 за 10%, но не нашла инвестора.

В 2016 году продажи компании Ring составили около $155 млн. Тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность.

Один из самых известных продуктов компании - умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже находясь не дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними.

У компании есть офис в Киеве, где работает 450 человек. Изначально разработчики в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring. Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.