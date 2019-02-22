Конец "евроблях". Итоги льготной растаможки

Источник: Корреспондент.net

Эпопея с авто на иностранной регистрации в Украине подходит к концу. Осень “евробляхеры” устраивали митинги, перекрывали улицы и виделись серьезной общественной силой.

После принятия закона о новых правилах растаможки протестный запал стих. Более 200 тысяч автомобилей уже переоформлено по новым правилам. У остальных есть время до мая, чтобы завершить все процедуры. Далее правоохранители должны начать выписывать серьезные штрафы владельцам нелегально завезенных в страну автомобилей.

Именно от работы полиции и будет зависеть, покончено ли с “евробляхами” в Украине, или еще нет.

Кто успел

По данным Государственной фискальной службы, с 25 ноября 2018 года - начала действия льготного периода для растаможки оформлено было более 204 тысяч транспортных средств.

В результате этих операций в государственный бюджет было уплачено 12,8 миллиардов гривен.

Из этих автомобилей - 130,4 тысячи это авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей. Большая часть таких машин находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. Растаможка освободила владельцев таких авто от административной ответственности.

Изначально в правительстве рассчитывали заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов гривен. То есть поступления уже превзошли ожидания.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые необходимо было растаможить.

Самые дорогие

В Государственной фискальной службе составили Топ-5 самых дорогих "евроблях", владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможивания.