Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ

Ранее издание "Коммерсант" уже публиковало текст законопроекта. Как отмечает портал The Bell, сравнивший оба документа, в версии "Коммерсанта" отсутствовала страница на которой детализируется процесс введения санкций против российского госдолга, долговых инструментов крупных российских банков и лиц, причастных к киберпреступлениям.

Если закон вступит в силу, то американским гражданам будет также запрещено любое участие в сделках, связанных с госдолгом России. Кроме того, под санкции попадут лица, которые инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше 250 млн долларов.

Что требует Вашингтон от Москвы

В документе также осуждается применение химического оружия "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москве следует прекратить препятствовать расследованию этого инцидента, указывают конгрессмены.

Планируется поручить госсекретарю США каждые 90 дней при сотрудничестве с главой Минобороны США составлять доклад об угрозах в адрес НАТО и Вашингтона, в частности со стороны Москвы. Авторы документа призывают российское руководство вернуть полуостров Крым под контроль Украины, прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада. США также осуждают "непрерывное вмешательство президента РФ, Владимира Путина, его правительства и близких к нему лиц в американские госструктуры и демократические процессы".