Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Источник: DW
Конгресс США во вторник, 14 августа, опубликовал на своем сайте законопроект о санкциях в отношении России. В документе, помимо прочего, перечислены семь российских банков, которые могут подпасть под штрафные меры: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Предусматривается, в частности, запрет на все проводимые этими банками операции, связанные с имуществом или долей в имуществе, находящемся на территории США или во владении гражданина США.
Если закон вступит в силу, то американским гражданам будет также запрещено любое участие в сделках, связанных с госдолгом России. Кроме того, под санкции попадут лица, которые инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше 250 млн долларов.
Что требует Вашингтон от Москвы
В документе также осуждается применение химического оружия "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москве следует прекратить препятствовать расследованию этого инцидента, указывают конгрессмены.
Планируется поручить госсекретарю США каждые 90 дней при сотрудничестве с главой Минобороны США составлять доклад об угрозах в адрес НАТО и Вашингтона, в частности со стороны Москвы. Авторы документа призывают российское руководство вернуть полуостров Крым под контроль Украины, прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада. США также осуждают "непрерывное вмешательство президента РФ, Владимира Путина, его правительства и близких к нему лиц в американские госструктуры и демократические процессы".