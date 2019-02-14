Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине

Источник: Корреспондент.net

В Конгрессе США представили законопроект, который предусматривает увеличение на 75 миллионов долларов сметы помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год.

Проект "Закона об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год" предусматривает 445,7 млн долларов помощи Украине, что на 25 млн превышает ассигнования 2018 года.

Также предусматривается возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

"Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долларов. Это на 75 млн долларов больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - говорится в сообщении.