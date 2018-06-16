Конгресс США предлагает в 2019 увеличить размер помощи Украине

Источник: Українські новини

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предложил увеличить в бюджете 2019 года сумму помощи для Украины, предоставляемой через программы Государственного департамента и Пентагона. Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная сумма на 50 млн долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.