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27.04.2018

Конгресс США рассекретил доклад о вмешательстве РФ в президентские выборы

Источник: Українські новини

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США рассекретил часть доклада, посвященного вмешательству России в президентскую избирательную кампанию США 2016 года. 

В 253-страничном документе, публикацию которого республиканцы в комитете одобрили еще в марте этого года, особо подчеркивается, что после продолжавшегося более года расследования никаких доказательств сговора между членами команды Трампа и Кремлем обнаружить так и не удалось. При этом в докладе утверждается, что Москва все же пыталась вмешаться в выборы.

В марте демократы в комитете Конгресса проголосовали против завершения расследования и публикации документа, утверждая, что таким образом их коллеги-республиканцы пытаются защитить Белый дом и лично президента США от обвинений в сговоре с Москвой.

Представляя доклад в пятницу, старший республиканец в комитете по разведке Майк Конуэй заявил, что сожалеет о том, что разведслужбы запретили предавать огласке значительную часть собранных материалов.

"Сегодня Комитет по делам разведки смогу обнародовать рассекреченную часть нашего доклада о российском вмешательстве, - сказал он. – Публикация этих материалов позволит американцам ознакомится с информацией, которая позволила сделать выводы, которые мы огласили в прошлом месяце".

"Тем не менее, - продолжил он. – Я очень расстроен чрезмерными требованиями разведсобщества, распорядившегося исключить часть материалов. Многие из этих распоряжений касаются информации, которая находится в публичном доступе, включая имена свидетелй и другую информацию, которая ранее уже была рассекречена".

По словам Майка Конуэя, он намерен добиваться пересмотра этого решения спецслужб, и публикации полного текста документа.

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