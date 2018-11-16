Консерваторы намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй
Источник: DW
Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии намерены инициировать голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Влиятельный депутат Джейкоб Рис-Могг, возглавляющий в парламенте группу из 80 радикальных сторонников "Брекзита", 15 ноября подал заявку на проведение голосования. По данным BBC, на момент публикации материала в пятницу, 16 ноября, его поддержал 21 депутат. Для проведения голосования необходимо собрать 48 заявок.
Однако у премьер-министра, могут возникнуть проблемы, когда в парламенте будут голосовать по проекту соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Как сообщила 15 ноября газета Daily Thelegraph, Демократическая юнионистская партия, действующая в Северной Ирландии, требует отставки Мэй и грозит в противном случае голосовать против соглашения о "Брекзите". Недовольство партии вызывает пассаж о будущем статусе Северной Ирландии после "Брекзита". Успех Мэй в парламенте во многом зависит от поддержки юнионистов.
Тереза Мэй, выступая в пятницу по радио, заявила о стабильности ее правительства. По словам премьера, у нее нет конфликта с главой Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, касающегося ее отставки. Северо-ирландская партия по-прежнему поддерживает правительство, заявила Мэй.