Консерваторы намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй

Глава аппарата британского премьера Дэвид Лидингтон в пятницу заявил, что Тереза Мэй выиграет голосование по вотуму недоверия с большим перевесом, если оно состоится. Согласно уставу Консервативной партии, новое голосование депутаты смогут организовать не раньше чем через год.

Однако у премьер-министра, могут возникнуть проблемы, когда в парламенте будут голосовать по проекту соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Как сообщила 15 ноября газета Daily Thelegraph, Демократическая юнионистская партия, действующая в Северной Ирландии, требует отставки Мэй и грозит в противном случае голосовать против соглашения о "Брекзите". Недовольство партии вызывает пассаж о будущем статусе Северной Ирландии после "Брекзита". Успех Мэй в парламенте во многом зависит от поддержки юнионистов.

Тереза Мэй, выступая в пятницу по радио, заявила о стабильности ее правительства. По словам премьера, у нее нет конфликта с главой Демократической юнионистской партии Арлин Фостер, касающегося ее отставки. Северо-ирландская партия по-прежнему поддерживает правительство, заявила Мэй.