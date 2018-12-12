12.12.2018
Консерваторы не смогли отправить Мэй в отставку
Источник: Корреспондент.net
Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду, 12 декабря, проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй сохранила пост лидера партии и премьер-министра страны, сообщают британские СМИ.
Из 315 депутатов Палаты общин против премьера выступили 117. За нее свои голоса отдали 200. Теперь партийное лидерство Мэй нельзя оспаривать в течение года.
Напомним, с призывом отправить Мэй в отставку британские парламентарии стали выступать еще летом на фоне неопределенности вокруг выхода страны из Европейского Союза.
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