Консерваторы не смогли отправить Мэй в отставку

Источник: Корреспондент.net

Депутаты Консервативной партии Великобритании в среду, 12 декабря, проголосовали за то, чтобы Тереза Мэй сохранила пост лидера партии и премьер-министра страны, сообщают британские СМИ.



Из 315 депутатов Палаты общин против премьера выступили 117. За нее свои голоса отдали 200. Теперь партийное лидерство Мэй нельзя оспаривать в течение года.



Напомним, с призывом отправить Мэй в отставку британские парламентарии стали выступать еще летом на фоне неопределенности вокруг выхода страны из Европейского Союза.