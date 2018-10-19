Константинополь не будет разрывать отношения с РПЦ

Источник: Корреспондент.net

Константинополь продолжает состоять в общении с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о разрыве евхаристического общения. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, сообщаетИнтерфакс-Украина в пятницу, 19 октября.

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - сказано в документе.

Отмечается, что все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.