Константинополь откроет "подворья" в Киеве и Львове, – СМИ

Источник: Українські новини

В Киеве и Львове могут появиться официальные представительства ("подворья") Константинопольского патриархата православной церкви.

Об этом сообщает интернет-издание "Вести", ссылаясь на источник в Украинской православной церкви (УПЦ).

Также источник в УПЦ уточнил, что рассмотрение данного вопроса может пройти на ближайшем заседании Священного Синода патриархата.

"Фанар (или Фанарион — исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха) получит возможность на месте контролировать развитие православия в Украине, упростятся контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ) - плюс, ускорятся процессы создания параллельной УПЦ канонической структуры в Украине, не исключено, что на базе УАПЦ", - пояснил собеседник "Вестей".

Впрочем, подобное решение будет означать и радикальное ухудшение отношений между Русской православной церковью (РПЦ) и Константинополем. "Он должен согласовывать такие вещи с Московским патриархатом. Ведь территория формально закреплена за ним, - сказал "Вестям" политолог Алексей Якубин. - Плюс недавно Филарет (предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины) заявлял, что УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю - это значит, что "подворья" не связаны с Филаретом".